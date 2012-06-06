《阳歌专栏》俄罗斯DST助长中国互联网企业估值虚高

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**俄罗斯DST助长中国互联网企业估值虚高**
多年以後，当历史学家撰写有关中国2011-2012年互联网泡沫的内容时，他们很可能将俄罗斯的数字天空科技（DST）形容为最大的一股外国力量：投入巨资并将中国互联网企业估值推到难以维系的高位。这家公司因早期投资Facebook一举成名，近年来持续投资中国互联网企业，最近又因入股小米公司成为媒体报导的热点。
小米是中国正在快速发展的低价、高性能手机生产商。中国媒体对该公司最新获得的重大投资颇为关注，并提到腾讯(0700.HK)退出了新的投资者集团，因为小米拒绝放弃与微信有竞争关系的米聊。
我想在今天的博客里谈谈另一个话题。与此前DST投资类似的是，与本次投资有关的未具名消息人士称，这次筹资使小米的估值达到40亿美元左右，足可以使其与业界资格老得多、经营年头也长很多的新浪(SINA.O)和网易(NTES.O)平起平坐。我几乎可以确信这位消息人士出自DST，在该公司最近投资阿里巴巴和京东商城之後，类似未具名的消息人士也对奇高无比的估值发表了不同看法。
我今年稍早曾写过有关小米的文章，因其确实看似是一家引人关注的公司，作为一家低价、高性能智能手机的制造商，小米在利基市场拥有巨大潜力。去年，小米筹资9,000万美元，成功吸引新加坡国有的投资机构淡马锡控股、芯片制造商高通(QCOM.O)以及科技投资公司IDG成为其早期投资者。此外，去年底小米的首席执行官透露2011年销售了近40万部智能机，并暗示该公司大客户可能包含中国联通(0762.HK)(CHU.N)。
小米前期取得的这些成绩无疑鼓舞人心，但我认为DST的投资可能超出被投资公司所需，导致市场对这些企业的估值虚高，这对小米和DST的其他投资而言并非好事。我此前曾说过，中国发展过热的互联网领域正处於急需的调整过程，许多公司的估值已经开始降低。当互联网市场泡沫最终破裂时，许多DST投资及一般互联网企业的估值，将会比当前市场的估值低许多，更加接近欧美同业的估值水平。
一句话：俄罗斯DST投资估值虚高的企业，为中国互联网市场泡沫推波助澜，在当前这轮调整结束时，这些企业虚高的估值将明显缩水。
**博纳欲与美国同行合拍电影 中国同好莱坞恋情升温**
中国同好莱坞与日俱增的恋情又要迈进一步，有消息称，博纳影业BONA.O正与一些美国大型电影公司洽商合拍面向中国市场的电影。
事实上，这种合拍电影的做法并不新鲜。近几年，许多其他电影公司已利用这种做法，绕开中国每年进口电影数量的配额限制。但博纳的计划看起来格外激进，为准备进军中国电影市场的外国投资人展现了一个有意思的想法。
据报导，博纳正在与一些大型电影公司磋商此事，当中包括20世纪福克斯、环球、索尼影视和派拉蒙VIAb.N。博纳首席执行官称，他的最终目标是，希望每年能与好莱坞合拍两部电影。这一数量将标志着，中国电影市场的大门向外国电影公司进一步敞开。中国是世界第二大电影市场，但只允许每年进口20部美国影片，政府近期表示提高进口美国电影配额，允许每年多进口13部3D等高科技电影。
中国对高质量电影的需求和市场潜力，明显吸引着好莱坞的关注，促使美国大型电影公司近期纷纷采取行动进军中国市场，20世纪福克斯的母公司新闻集团(NWSA.O)上月收购博纳20%股权便是行动之一。因此，如果20世纪福克斯最终与博纳达成首个合拍电影的交易，那麽也将不足为奇。
越来越多的迹象显示，中国希望向外资进一步开放电影行业，美国其他大型电影公司也采取行动进军中国市场。今年稍早，迪士尼(DIS.N)和梦工厂DWA.N双双宣布在华组建动画合资企业；海航集团和万达集团也都各自规划新行动，增开和扩大影院业务，以满足未来大量好莱坞电影涌入的需求。
中国另一家大型民营电影公司--华谊兄弟300027.SS也需要关注，不过该公司更倾向於同其他亚洲企业合拍电影。不论如何，随着市场准备大扩张，这些目光聚焦海外的中国电影公司，都能为市场提供有意思的投资选择，有一天甚至还可能叫板美国一些娱乐巨头。
一句话：中国电影行业正与好莱坞加深关系，博纳积极寻求与外国电影公司合拍电影，反映了近期中国电影市场的开放。（完）
编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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