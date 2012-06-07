《阳歌专栏》华为传裁员消息 增长时代终结？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**华为裁员消息：增长时代终结？**

这几天，国内媒体盛传华为大规模裁员的消息，迫使该公司最终出面否认传言。但无风不起浪，我觉得华为是在玩文字游戏，以淡化其不得不大规模调整人力的事实。该公司在近几年井喷式增长後，受一系列问题影响增速明显放缓。

我们先来看看相关报导。报导援引华为一位发言人的话称，该公司近期没有大规模裁员，但他没有排除未来裁员的可能性。

外界很难猜测华为究竟发生了什麽，因为裁员传言通常出自受影响的员工之口，这些人可能只了解他们所在部门的情况，并不清楚更大范围的状况。并且，尽管裁员是相当正常的现象，企业自身通常不愿承认大规模裁员，特别是在中国，尤其是那些努力进行市场化转型的前国企。

至于华为裁员的消息，我猜测该公司可能已经起草了裁员计划，裁员规模可能达到员工总数的10%，而且已在没有正式对外公布的情况下开始实施。鉴於该公司一直努力证明其没有政府背景，想向外界展示他们更加透明的一面，我估计华为未来可能会正式公布人力“调整”计划，时间或许会在9月或10月。若该公司真公布这一计划，外界也不应感到意外。反之，像华为这样的一个大型中国企业，对於其近期在全球许多市场面临的挑战更为公开，还会让一些人感到耳目一新。

对於华为和竞争对手中兴(0763.HK)000063.SS而言，过去一年这些挑战屡见不鲜。近几个月，华为在美国和澳大利亚的一些重要项目遇阻，据悉该公司眼下又因获得政府的不公平补贴而遭到欧盟调查。而作为华为另一主要市场的印度，又因国内的腐败丑闻导致新电信设备的购置几乎陷入停滞。此外，在华为的本土市场中国，三大移动运营商大举建设3G网络、经历过去三年的繁荣後，这一市场的支出也在减少。

华为试图通过推动手机业务发展，对冲传统的网络设备业务放缓的影响，但这也是需要时间的。此外，半失业员工人数日渐增多及生产线闲置，也是困扰该公司的问题，这也使未来的人力“调整”显得很有必要。

一句话：随着华为在多个主要市场应对接踵而至的挫折，该公司很可能已经制定了裁员多达10%的计划。

**中国汽车库存增加或引发价格战**

现在是6月初，中国车商即将发布每月销售数据，无疑会只有较为温和的增长，一些陷入中国汽车业增长放缓的本土车商还可能更糟糕。但根据中国汽车流通协会近期提醒，真实情况可能比报 道中的糟糕很多。不到一个月前，该协会警告称，中国三大品牌吉利(0175.HK)、奇瑞和比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)的经销商库存增加，高於健康水平。本田(7267.T)的情况也是如此。

这表明，汽车制造商的发货量实际大於经销商实际销量。2009年和2010年，受北京购车刺激政策推动，中国汽车销量大幅增长，而随後销量下跌。过去一年中的多数时间，中国整体车市增幅放缓。

中国汽车流通协会也表示，库存逼近警戒线，5月底汽车平均库存周期为60天，而一个月前仅为45天。该协会一名高管称，积压汽车的快速增加不会持续，经销商将不得不给出大幅折扣，避免库存水平进一步上升。

多数观察人士预计，明天该协会发布5月中国汽车销量时，数据会有小幅增长。通用汽车(GM.N)等一些车商已经公布其5月数据。通用汽车称，受其两大低端品牌带动，通用汽车5月在华销量增长21%。

通用汽车的数据相对可靠，而吉利、比亚迪和奇瑞等一些中国车商的数据则未必真实。这些车商大量生产新车，向经销商发货，然後发现产品需求不多甚至为零。

分析师预计，库存增加将迫使经销商提高折扣力度，国内外车商都将打响价格战，包括通用汽车和大众(VOWG.DE)等全球大型车商。经销商也会感到资金吃紧，将不得不亏本消化库存，许多人或因此出局。

总体而言，今年夏天，汽车制造商和经销商或面临血雨腥风之战，许多本土车商或不得不在秋季前闲置大量产能。

一句话：中国汽车经销商库存短期增加，将引发今夏汽车价格战，许多本土车商今秋或大幅削减产量。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：张家伟/王燕焜

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