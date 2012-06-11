《阳歌专栏》国际药业巨头切莫贪婪无度 中国快递业整合在即

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**医改东风可借 药企切莫贪婪无度**
过去几年，默克(MRK.N)和必治妥施贵宝(BMY.N)等国际制药巨头大举挺进中国，试图借中国医改的东风，不过益发有迹象显示风险与机会共存。
中国国家知识产权局官方网站公布的《专利实施强制许可办法》已於5月1日生效，中国企业能够据此专利权法规的修改，更加容易地避过专利权的阻碍。根据该办法，如果政府认为国家出现了紧急状态或者非常情况，或者为了公共利益目的需要，可向具备实施条件的公司颁发强制许可证，生产专利药品的仿制品，合格的制药商还可请求将这些药品出口到其它国家。
其实这种举措并非标新立异，几年前中国就曾对欧洲制药商罗氏(NVS.N)旗下的药品达菲（Tamiflu）采取过类似行动。当时正值禽流感出现，很多人担忧该疾病在全球范围内爆发，而达菲是市面上为数不多的能够有效治疗禽流感的药物之一，中国向罗氏施压，要求该公司向几家中国药厂出售专利权，从而储备达菲，预防禽流感全面爆发。
国家知识产权局通过的新办法看起来覆盖面更广，似乎是告知外国制药企业将专利药价格维持在合理的水平上，否则中国可能允许本土制药企业生产这些药物。
外资制药企业正在积极寻找中国合作夥伴建立合资企业，意在借医改东风。过去12个月里，必治妥施贵宝、辉瑞(PFE.N)和默克等制药巨头都宣布了与中国企业的合作。
不过中国释放出越来越多的信号，医改对制药厂和医疗设备生产商来说并不意味着天上掉馅饼，暗示有意控制医保支出。去年夏天，默克的合作夥伴先声药业SCR.N发布的季度业绩显示，该公司的营收增长停滞，先声药业认为中国政府严格的价格控制政策是主要原因。
这些都显示，医改确实能够为本土和外资企业带来巨大的增长机会，但是中国政府明确告诫所有企业，不要把获利预期设定的太高，过於贪婪的结果可能是其专利药和其他产品被合法的复制和生产，并且销售价格低得多。
一句话：《专利实施强制许可办法》向制药企业发出信号，抓住中国医改机遇的同时，不要过於贪婪。
**中国快递业进入整合期**
中国群雄逐鹿的快递行业正在步入整合期，这将改善在线购物活动中商品邮寄环节的安全性和可靠性。随着电商市场蓬勃发展，快递公司每年向在线买家邮寄数以百万计的包裹。
近几个月，不断有报导曝光快递行业存在的大量问题，目前多数问题集中在可靠性上。激烈的竞争以及政府监管缺失意味着很多小快递公司濒临破产。商务部表示，去年电商交易额达5.88万亿元(9,223亿美元)，今年的销售额有望再增长30%。
安全性也是外界担心的问题之一，原因是很多小快递公司没有适当保护邮寄产品的资源。担心快递市场的无序可能会破坏消费者的信心，中国很多顶级电商企业开始打造自己的快递网络。以阿里巴巴和京东商城为代表的电商企业近来纷纷采取措施，建立他们自己的快递服务，并确保为发运商品的第三方快递的可靠性。
上周有媒体报导称，苏宁易购将推出一项计划，即消费者在苏宁易购买到的产品可在苏宁电器任何一家实体店提取。未来12个月，我们很可能会看到很多类似创意计划的推出，因主要电商企业都希望将自己与其他竞争对手区别开来，并利用其传统的零售力量确保他们商品发运的方便和可靠。
同时，很多大型快递企业也相应扩大市场份额，担当行业整合者。中国邮政速递就是其中最大的一家。该公司上月宣布了首次公开募股计划（IPO），计划筹资16亿美元。IPO是这个快递业巨头实现商业化的重要一步，使其拥有了扩展并改善其运营、协助其电子商务发展的新一轮资金，同时也将其与发展缓慢的母公司相剥离。
这个充满活力的行业亟需这种发展来提振消费者细心，因中国将在未来几年超过美国，成为世界最大的电商市场。尽管这一过程多数以市场驱动为主，但政府也可介入，通过采取有效措施规范市场，并迅速审批通过该行业的合并和收购。
一句话：中国快递业已进入了整合期，而这很可能孕育出数十家服务于电商业的大型快递公司。（完）
编译：侯雪苹/靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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