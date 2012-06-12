《阳歌专栏》华为和中兴改善形象的努力再度受挫

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**华为和中兴改善形象的努力受挫**

这些日子，中国电信设备业的超级明星--华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)可谓厄运连连，双双身陷阿尔及利亚腐败案无疑有损西方世界对他们的进一步认可。这些国家本来就怀疑这两家公司有政府背景，并对他们的各种商业行为持质疑态度。

媒体报导称，在向阿尔及利亚电信公司(Algerie Telecom)销售网络设备时，华为和中兴各有一名员工为占得优势身陷腐败案。这两人均被判处10年刑期，并被罚款约6.5万美元。对他们的缺席审判暗示他们在被指控前已离开阿尔及利亚，无需在该国服刑，由此避免了两国政府的外交纠纷。但从企业形象角度而言，这类指控是华为和中兴都不愿看到的，因两者都试图能进一步打入西方市场。

过去两年，两公司出於各种原因在很大程度上被排挤出西方市场。最大的担忧之一就是安全性，美国尤其担心两公司与中国政府的潜在关系。西方国家的担心令两公司在去年的一系列高调投标中落败，包括澳大利亚政府3月份禁止华为投标该国的宽带网项目以及美国无线运营商斯普林特(Sprint)去年拒绝了中兴帮助建设新的4G电信网络的投标。欧盟近期也把矛头对准了两公司。有媒体上月报导称，欧盟发起了针对华为和中兴关於接受政府不公平补贴的指控。

这些事件都让华为和中兴付出了代价，两公司去年的增长明显放缓，因两者不仅面临西方国家的重重障碍，还有印度市场的困境，印度国内的一起电信腐败丑闻使该国在无线网络方面的投资陷入停顿。

所有这些困难和由此带来的放缓都引发了近期一系列国内媒体关於华为正在对其工作人员进行重大调整的报导。华为随後否认了大规模裁员的传言，但并未排除未来裁员的可能。

华为和中兴在阿尔及利亚的这起腐败案与早些时候关於安全性和不公平竞争的担忧无关，我认为这种在开发市场过程中的类似行为也绝非只有华为和中兴这两家企业所为。实际上，法国阿尔卡特-朗讯集团(Alcatel-Lucent)ALUA.PA几年前也被控在中国行贿，西方大型企业的高管们也常常在私下抱怨，本国政府禁止他们行贿的法令往往使其在新兴市场的竞争中处於不利地位，因这种风气在新兴市场十分普遍。

当然，这起行贿指控无助於华为和中兴向西方国家展示其正逐渐改善其行为的活动，相应地，我也不会对欧美政治家又将腐败列为两公司“罪证之一”的行为感到意外，这也意味着华为和中兴在西方市场获得下份大订单的时间或许要更久。

一句话：华为和中兴在阿尔及利亚的行贿丑闻意味着两公司在西方市场的品牌重塑努力再度受挫。

**联想涉足电信服务**

我得承认，我不怎麽说联想(0992.HK)的好话。在我看来，联想往往更像是追随者，而非行业领袖，即便联想试图夺过惠普(HPQ.N)的全球个人电脑（PC）桂冠。这对於一家中国公司来说，的确是一项巨大的成就。

但话虽如此，至少这次我觉得很有趣，联想近期探索PC公司未涉足领域，与云计算服务运营商Macheen合作，即将推出移动宽带服务，特别针对近期发布的新系列ThinkPad电脑。此外，该计划不需要签署长期合约，这意味着用户可以在任何时候选择该服务，价格约为每小时2美元或每天9美元。

这种模式看起来不错，目标客户群为对支出更为敏感的用户，这些用户可能会希望偶尔用笔记本上上网，但又不愿购买无线服务运营商的长期服务。通过与Macheen合作，联想实际上以相对无风险的方式进入了电信服务行业；因Macheen将提供所有移动互联网服务，承担绝大部分风险。

同时，合作能够让联想获得电信服务领域的宝贵经验，这些可以用於未来的个人电脑、智能手机、游戏机和智能电视等；联想过去几年进入这些领域，未来都有望成为其业务的重要组成部分。

在我看来，该计划大部分的风险都比较常规，例如执行和产品设计等。联想的产品设计创新并非功力深厚，因此如果计划不能便捷地激活和使用，或者ThinkPad电脑不能很好地整合该软件，用户很可能忽略该产品。另外，我也不清楚这种移动宽带市场是否真的很大。

综上所述，我认为该计划成功的机会不足50%。但是无论计划成功与否，我觉得联想尝试创新都值得称赞。至少该计划能够让联想在电信服务领域学到些经验，这可能是未来硬件生产商的一个重要领域。

一句话：联想通过移动宽带服务进入电信服务领域是迈向创新的重要一步，尽管该计划可能失败。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯/黎黎/李富强 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。