《阳歌专栏》多家私募基金有意收购亚信联创

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**多家私募基金有意收购亚信联创**

亚信联创ASIA.O近日成为媒体关注点，有消息称其吸引了更多新的潜在买家。该公司几个月前曾收到过收购要约，但之後一直没什麽动静。面对在美上市的中国概念股走势低迷，该公司希望提振其估值。

投资者重新关注此类企业，对处於困境的在美上市企业可谓是好兆头，这意味着明显有一些强大的机构投资者对运营状况良好的公司感兴趣，未来几个月或许还会出现其他有趣的收购要约。

据最新报导，多家私募股权公司有意收购亚信联创，当中包括银湖(Silverlake)、德州太平洋集团（TPG）和春华资本（Primavera）。中信资本在四个月前曾向该公司发出收购要约，此事导致亚信联创聘用顾问寻求更多收购方。亚信联创是在美最早上市的中国企业之一。

最新报导表明，私募股权公司的确对被低估的在美上市中国公司感兴趣。自一年前曝出审计丑闻後，很多在美上市的中国企业的股票遭重创。自最新消息出来後，亚信联创的股价周五大涨逾15%，且比2月份最初相关报导出来前的股价高出逾50%。

尽管最新报导看似前景光明，但我认为亚信联创需要在未来一两个月达成最後协议，否则该公司会丧失关於真正收购意向的可信度。最新爆出来的这些新闻明显来自亚信联创所聘用的投资银行家或其他顾问，这意味着这些报导或略有夸张，收购意向或许没有报导暗示的那样强烈。

不过，我认为，机会主义投资者可能已开始在受挫的中国概念股中寻求划算的交易，而亚信联创的现有股价看似的确不错。最终达成协议将为其他在美上市的中国科技企业在估值上奠定重要基准。尽管该公司股价最近上扬，但亚信联创目前的市盈率约为11，且可能会在协议达成前再涨一点，或达到13。若果真如此，那麽搜狐(SOHU.O) 、完美世界PWRD.O等市盈率低於这一水平但运营良好的企业，也将成为类似的潜在收购目标。

一句话：私募股权有意收购亚信联创，或引发未来一波针对在美上市中国企业的收购潮。

**汉堡王在华组建合资公司：奇怪的合作方**

中国收益颇丰但日渐拥挤的快餐市场即将升温。汉堡王近期宣布，已在中国成立新的合资公司，将扩大在华业务。一开始，其规模和速度确实引起我的注意，但仔细了解後发现，合作方的选择很奇怪，令我质疑，这一合资公司是否真能取得成功，尤其是中国快餐市场竞争如此激烈，而肯德基(YUM.N)、麦当劳(MCD.N)及不断增多的中小型参与者运作更佳。

让我们先来看看这项公告。新公司计划，未来5-7年，将汉堡王在华快餐店数量从现有63家增至1,000家以上。汉堡王与Kurdoglu家族合作，通过新的合资公司迅速扩张。Kurdoglu曾在土耳其成功开设约450家汉堡王。

坦率地说，在新公司成立之前，我对汉堡王在华发展也有疑虑。2005年，汉堡王第一家中国店开张，而七年间仅增至63家店。我当然理解这种“慢慢来”的方式，因为在不了解当地环境的情况下，就匆忙进入市场，并大举建立供应链，绝非聪明之举。但用七年获得这种经验，时间似乎长了一些，可能反映汉堡王作风保守，对中国市场有些犹豫。同时，现有汉堡王门店的受欢迎度远不及麦当劳和肯德基，麦当劳和肯德基在市场营销、广告和开发本土化产品等方面更加积极。

而最让我感到奇怪的是，汉堡王选择的合作夥伴竟然不是中国企业。我没有不尊重Kurdoglu家族的意思，但尽管他们在土耳其取得了巨大的成功，在中国几乎没有任何运营经验。他们的结盟已经和市场领军企业有着相当大的差距：肯德基在中国已经拥有3,500家门店；麦当劳拥有1,300家，并计划在2013年以前增加至2,000家。

设定激进目标吸引投资者和消费者是件容易的事情，不过从汉堡王目前为止在中国的策略以及新的合资公司声明来看，我对未来5-7年汉堡王达成其激进目标的信心不大。更加可能的结果是，合资企业在扩张中遇到各种各样的问题，结果在预定的时间框架内可能只新开出100-200家店，远不能达到1,000家店的目标。

一句话：汉堡王对中国市场缺乏决心及奇怪的合作夥伴选择，可能导致其激进的在华扩张计划大部分落空。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹/黎黎/李富强 发稿：程芳/张家伟

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