《阳歌专栏》F团合并高朋网 华为发起智能手机全球营销

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**F团与高朋网合并接近完成 拉手网或成下一个目标**
有消息称，两家由腾讯(0700.HK)支持的团购网站正在进行合并，相关报导细节详尽，引人入胜，而就在前一天，拉手网正式撤回赴纽约首次公开募股（IPO）的申请。但比上述报导本身更让我感兴趣的是，在团购领域正在进行的这场整合活动中，资金充裕的腾讯可能以重要整合者的身份示人，甚至还可能将为生存挣扎的拉手网视为并购目标。
我们先来看看实际消息。媒体报导称，F团和高朋网的合并接近完成，而对两家网站均有投资的腾讯将持有合并後新公司的50%股权。在这场联姻中，F团似乎唱的是主角，将接掌新公司的许多高管岗位，高朋网则在去年大规模裁员，其许多高管也纷纷离职。与腾讯合资组建高朋网的美国团购网站Groupon(GRPN.O)，与高朋网和F团其他之前的投资者一样，将持有合并後公司的少数股权。
这两家团购网站合并并非新消息，相关报导最早是在4月传出的，当时还有消息称窝窝团在与赶集网洽商合并事宜。在这则最新报导中，最吸引我的是腾讯通过合并会成为新公司的控制股东，而合并後的公司不仅会成为团购领域的大公司之一，还会因腾讯强大的现金状况而成为获资助最好一个的公司。这意味着腾讯若想成为团购领域的主导角色，则可将F团与高朋网合并後的公司作为整合平台，很快就能启动其并购引擎。
对於此类整合来说，拉手网拥有良好的品牌知名度和遍布全国的网络，可能成为很有吸引力的目标之一，而该公司明显也急需资金补充。我本周早些时候曾预测，拉手网随着自身状况迅速恶化，甚至可能在夏末前倒闭。不过，如果腾讯觉得拉手网很有吸引力，那麽我们可能看到一桩F团、高朋网和拉手网之间的巨型合并，从而打造一个真正让人感兴趣的中国团购领袖企业。
一句话：F团和高朋网进行的合并，会为打造一个全新的团购领袖企业创造条件，而资金充裕的腾讯则将扮演幕後推手的角色。
**华为智能手机全球营销首选欧洲**
华为在专业电信设备领域的知名度很高，但普通消费者对其品牌的认知还相对有限，华为发展智能手机业务还有很长的路要走。为此，华为针对欧洲市场正在发起一轮大规模的营销活动，随後可能转向更棘手的美国市场。先挑欧洲下手看起来颇为明智，这和华为核心业务的发展路线相似。
相比于苹果(AAPL.O)等巨头占据的美国市场，欧洲市场在品牌忠诚度上更为开放，因此更适合想要扩大西方市场份额的亚洲品牌。
我在今天的早餐会上听说华为激进的智能手机市场营销计划，华为终端公司首席营销官邵洋详细阐述了扩张战略，包括今年将投入逾2亿美元进行智能手机市场营销。其中大部分资金将流向奥美全球，去年华为聘请这家公司负责实施全球智能手机广告活动。
今年早些时候，华为选择英国公司BBH作为品牌合作夥伴，这看起来有些令人吃惊，因为BBH虽说在上海设有办公室，但跟全球性企业还是有些距离。因为不了解BBH，我不能作过多评论，也许华为是想找个在欧洲有较大影响力的合作夥伴。华为看似将其全球市场营销的首站放在欧洲。
随着核心业务放缓，华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)都在寄望於智能手机成为新的增长点。邵洋承认，智能手机市场的竞争比网络设备激烈得多，而且城头变幻大王旗是常事，曾经的领军企业摩托罗拉移动(MMI.N)和诺基亚NOK1V.HE的陨落就是例证。
华为的智能手机战略看起来过於分散，包括宣传品牌的市场营销和从传统的低价手机转向更加高端的产品。我已经说过，我认为华为先选欧洲下手看起来明智，而且华为也有资源在欧洲进行长期奋战。如果要押注的话，我认为成功的机会大概有一半，特别是目前市场上只有苹果和三星(005930.KS)是真正的领军企业。
对中国品牌整体的怀疑可能是华为面临的最大风险，而华为一直以来都是技术跟随者而非创新者的地位也可能是阻碍。不过话说回来，三星和台湾的HTC(2498.TW)等企业已经克服了类似困难，这也许能鼓舞一下华为员工的士气，也许哪天华为也能成为全球智能手机的领军企业之一。
一句话：尽管华为的智能手机推广计划可能遭遇消费者的质疑，成功机会仍有50%。（完）
编译：徐雪萍/李富强 发稿：王凤昌
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