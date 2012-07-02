《阳歌专栏》当当联手腾讯前景看好 中国加快电信业开放

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**当当网和腾讯联手**

中国电子商务领域的激战正在很快演变成“抢座位”游戏，很多大企业之间进行了联合，包括当当网DANG.N和腾讯(0700.HK)最新的合作。二者的合作看起来很有趣，也很重要，不过我应该指出，这只是当当网近期一系列举措之一，其近期的一系列举措中还包括针对婚庆市场等可疑行动。

当当网和腾讯的合作有可能带来更大的联合。根据协议，当当网将成为腾讯QQ电子商务频道中唯一的图书销售商。尽管腾讯是中国最大的互联网企业，在电子商务领域还没有找到成功的模式。

当当网是纯粹的电子商务企业，靠线上售书起家，和美国电子商务巨头亚马逊AMZN.N相似。投资者起初对当当网和腾讯的合作非常感兴趣，期待当当网的线上售书业务得到大幅提振，周五早盘当当网股价因此上扬近8%。不过随後股价逐渐回落，反映竞争依旧残酷的现实，特别是今年早些时候中国第二大电子商务企业--京东商城进军电子书领域。

我个人看好此次合作，因当当网将借助腾讯获得销售图书的巨大平台，也为二者将来在电子商务领域的合作铺平了道路。

中国互联网巨头腾讯和百度(BIDU.O)在电子商务领域都遭遇了令人意外的困境，尽管采取了一些大的举措，仍不能取得多大成效。百度今年早些时候放弃了与日本乐天株式会社的合作。

腾讯可能从百度的失败中吸取了教训，选择了当当网这样一家本土企业进行合作。如果合作有效，可能进一步扩大。

当当网近期还宣布引入婚纱礼服线上定制平台“一生一纱”。我觉得该计划非常可疑，因为女性不大会愿意在网上选购昂贵的婚纱，实际上很多女性非常享受试穿婚纱的过程。因此我不太看好该合作计划，我怀疑该业务将遭遇困境，一年内悄悄出局。

一句话：当当网和腾讯的合作可能为更大的电子商务联合铺平道路，大幅提振当当网。

**中国加速电信业开放**

多年来对电信业的保护导致民间投资几乎无法进入该行业，工信部27日发布《关於鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，中国政府看起来终於准备开放电信业了。今年早些时候工信部就释放出准备开放电信业的信号，不过很多人都持怀疑态度，因为中国2001年加入世界贸易组织後并未真正开放该行业。

和以往不同，这些新的信号在我看来更加真实，也反映了中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)等国有巨头不够灵活，创新不足，难以令中国领军电信服务业，需要外资和民企增加该行业的活力。

这些对Verizon(V.N)等电信服务提供商和Virgin Mobile等移动虚拟网络运营商可能意味着新的机会。美国科技巨头IBM(IBM.N)和微软MSFT.N近期都成立了合资企业建立中国云计算中心，可能有所预示，之前外资企业进入电信基础设施建设的禁令被取消。

工信部此次发布的《实施意见》明确了八大重点领域。看起来民间资本和外资可能被允许在移动虚拟网络运营和视频会议等电信服务业进行投资。

在我看来，过去20年里，尽管接受了数十亿美元投资和独享中国移动市场，中国三大国有电信巨头仍无法令中国领军电信业，这可能是此次开放电信业的推动力。三大巨头缺乏创新，导致耗资巨大、规模庞大的3G网络使用率低下。

新计划似乎意在通过引入外资和民间资本增加电信业的活力，最终可能增强中国在快速发展的数据服务市场的地位。估计工信部将迅速行动，年底前落实新政策，2013年可能出现更多外资参与的合作。

一句话：年底前中国估计会对民间资本开放电信业，为2013年外资参与合作铺平道路。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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