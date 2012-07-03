《阳歌专栏》iPad商标纠纷和解 对苹果和中国是双赢

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**iPad商标纠纷获和解 对苹果和中国是双赢**

经过数月谈判後，苹果(AAPL.O)最终与唯冠就iPad商标纠纷达成和解，从而为其在中国这个世界第二大市场继续大举发展铺平道路。不论是苹果还是中国，这样的和解可谓是双赢，前者因此重新将iPad商标纳入麾下，而中国也借此展示了其打造有利商业环境的诚意。唯一不太满意的恐怕是唯冠，这家破产的公司在中国拥有iPad商标，其通过这场纠纷发起了高调的媒体宣传攻势，试图让外界和债权人确信，他们可以通过和解拿到10亿美元甚至更多。

按照最新达成的经法庭调解的协议，苹果将以支付6,000万美元的代价换得iPad商标，这笔资金将被用来偿还唯冠债权人的债务。在去年末的一审判决中败诉後，苹果不服判决向更高一级法院提起上诉。毋庸置疑，我觉得中国政府直接过问过此案，并同法院一道向双方大力施压，从而促成了这项让所有人都能接受的协议。就在最近的5月，唯冠还寻找至少要拿到4亿美元，而苹果最多只愿给出1,600万美元。因此，这样的判决对苹果算是一大胜利，为该公司扫清恢复在中国销售老款iPad的障碍，也让其能尽快在该市场引入新款iPad。

依我之见，这场纠纷的最大赢家并非苹果，而是中国政府以及那些在中国有业务往来的中外企业。此事的和解表明，中国政府正在致力於打造有利的商业环境，以奖励遵纪守法的企业；此事还说明，政府不会容忍企业践踏法规。根据我有限的了解，苹果应当早就是iPad商标在中国的合法所有人，该公司几年前曾签署协议购买了该商标，但却因技术层面的原因从未完成那项交易。此後，出现资金问题的唯冠试图利用相关漏洞，撕毁初签署的协议，以便从苹果手中拿到更多的钱。

随着这起纠纷的落幕，可以预测中国市场很快就会成为苹果优先发展的头号市场，意味着该国今後有望成为苹果率先推出新品的全球市场之一，也可能会成为产品的研发中心。总之，广泛的商业社团应当感到更有信心，他们知道较小的竞争对手无法利用中国法律存在的技术问题，为他们制造不公正的麻烦。

一句话：苹果在iPad商标纠纷和解中获得有利判决，不仅是苹果的胜利，也标志中国整个商业社团的胜利。

**优酷与土豆联姻问题重重**

各种新迹象显示，中国两大在线视频网站优酷YOKU.N与土豆TUDO.O未来的婚姻将出现问题，优酷近期宣布一些新的高层变动任命，未来合作夥伴土豆的高管则完全被忽略不计。

我此前曾预言，在优酷和土豆去年宣布两者不太可能的联姻消息後，此类不和很快就会像滚雪球般越来越多，原因是两家公司高层的领导方式迥然不同，而且有迹象显示没有一家公司的当家人准备离开合并後的公司。

优酷最新宣布的高层变动任命，让投资者有了同样的疑虑，这拖累两家公司股价周一分别下跌近7%。人事变动消息本身相对简单，优酷宣布将公司首席财务官(CFO)晋升为总裁，同时任命原高级财务副总裁接任CFO。

这项高层变动消息本身并不十分惹人关注，但眼下距优酷与土豆完成合并交易仅剩几周、或者说最多一个月的时间，而前者却在此刻作出如此的高层任命，这才是最吸引人的地方。

从两家公司的股价大跌，可以看出投资者担心他们的联姻可能破裂，或者至少已经显示出双方关系紧张的迹象。鉴於这场联姻的主角是优酷，而该公司在高层变动中似乎完全忽略土豆一方，我唯一能得出的自然结论也是这些。

特别要说的是，许多人可能预测土豆创始人王微会在新公司担任高层职务，但最新宣布的高层任命表明，优酷的首席执行官(CEO)古永锵似乎并无此意。今年早些时候，两家公司宣布这场意想不到的联姻消息，受到市场的热烈欢迎，他们的股价也因此一度大涨。

依我之见，优酷宣布新的高层任命，是其与土豆正待合并的交易会出现问题的警示信号，而古永锵和王微可能重新思考他们当初的决定，然後确定保持独立或许对他们的公司会更好。

倘若土豆在今後几周也宣布类似的高层任命，无疑会为两家公司联姻遇到问题再添证据，也会让我更加确信自己之前看法，即两家公司若携手步入婚姻殿堂，他们的婚姻生活在今後一至两年也将注定坎坷不平。

按照这样的发展，我目前只能预测两家公司完成合并交易的机率约为50%，如果开始出现更多关系紧张的迹象，那麽这样的机率则很容易变得更低。

一句话：优酷宣布新的高层变动任命，表明其与土豆即将携手的联姻遇到麻烦，从目前情况看，两家公司完成合并交易的机率只有50%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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