《阳歌专栏》奇虎再遭做空机构阻击 腾讯牵手动视暴雪

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**奇虎再遭做空机构阻击**

究竟有多少做空机构在阻击杀毒软件公司奇虎360QIHU.N呢？这个问题本身看起来就很奇怪，这家中文名称意为“奇怪的老虎”的公司，因又有做空机构质疑其数据而备受关注。自去年末以来，这已经是第三次出现此类报告，反映许多人对该公司及其富有争议的当家人持广泛质疑态度。但在该公司数据遭遇质疑时，投资者通常对该公司可能存在问题的每一次警示似乎都视而不见。

我们先来看看最新的这次攻击。上周，做空机构匿名分析（Anonymous Analytics）发布报告称，奇虎用户数据可能严重掺水。报告刺激该公司股价一度下跌4%，还促使奇虎随後发表声明予以否认。此事之後出现一个有趣的波折，即一家没有关联的律师事务所次日发表声明，称其正在就此事进行调查，这似乎是股东诉讼的前奏。

这次的最新攻击和律所的独立调查都含有经济动机，是一些公司通过制造对奇虎的疑云进行谋利。去年末，做空机构Citron也曾发起过一连串类似攻击。今年初，《福布斯》也发布报告质疑奇虎的一些数据。依我之见，该杂志是经过周密调查後，才发布了这份仔细研究且全面充分的报告。

尽管做空机构和律所明显是想坐收渔翁之利，但奇虎总是陷入争议漩涡，加上《福布斯》也质疑该公司的数据，这些事实让我强烈地感觉到，所有的这些质疑至少不是空穴来风。不过，尽管奇虎遭到重重质疑，但投资者却是无动于衷，这让人颇感意外。奇虎股价在上周下跌4%後，周二在纽约市场已基本收复失地。自去年开始遭到攻击以来，该公司股价跌幅已超过20%，但每次遭到负面报告攻击时，其股价都表现出令人意外的韧性。

事实上，奇虎遭到的最新攻击，只是最近一波攻击的其中一例。从去年开始，海外上市的中国企业不断传出会计丑闻，让做空机构借机发布报告，制造对这些企业疑虑，以便从中谋利。就在上月，香港上市公司恒大地产(3333.HK)也遭遇类似阻击。

由於我只看到涉及公司的声明和做空机构的报告，无法对这样的事情多加评论。但就奇虎而言，该公司多次且不断遭攻击，加上其在没受到攻击前就已经饱受争议，这让我觉得该公司的神秘面纱仍有待揭开，而最终的结局也将充满戏剧化，时间可能就在年底前。

一句话：奇虎遭到做空机构的最新攻击，是揭开该公司神秘面纱的最新涟漪，未来六个月或出现戏剧化的结局。

**腾讯牵手动视暴雪**

美国最大的视频游戏开发商——动视暴雪（Activision Blizzard）(ATVI.O)宣布与腾讯(0700.HK)达成战略夥伴关系。这使腾讯能够进一步巩固其中国领先网游企业的地位。

这两家企业的结盟引人关注，其中有多个原因，它不仅是腾讯近期一系列战略举动的最新进展，对动视暴雪备受欢迎的游戏《魔兽世界》来说也意义非凡。腾讯的竞争对手网易(NTES.O)眼下拥有《魔兽世界》的代理权。

我们先来简单看一下这则消息。声明称，腾讯将拥有动视暴雪《使命召唤》游戏在中国的独家代理权。

投资者显然喜欢这则消息，冀望动视暴雪借助结盟关系借助腾讯的平台，将更多游戏引入中国，动视暴雪股价周二上涨4.3%。数天前，腾讯宣布了一个类似结盟行动，由当当网DANG.N独家运营的QQ网购图书频道正式上线。

腾讯自身正进行重大改组，优化基於QQ聊天工具崛起的、且正变得庞杂的企业组织。

以我的观点来看，与动视暴雪的结盟是一个聪明之举，将能助腾讯巩固其在中国网游市场的领先地位，压制很多竞争对手，其中潜在的最大的失败者就是网易。网易去年续签了《魔兽世界》的运营权协议。

长期观察网游行业的人应该记得，中国大陆《魔兽世界》的运营权原本属於另一家游戏运营商第九城市(NCTY.O)，数年前被网易获得。第九城市失去该游戏运营权後股价大跌，公司经营状况惨淡。

腾讯与动视暴雪的结盟暗示，网易在当前的协议到期後也有可能失去《魔兽世界》运营权，其网游业务将遭遇沉重挫折。网易的投资者似乎发觉了这一可能性，该公司股价周二下跌0.6%。

回过头来看腾讯，我不得不说，我很欣赏这种与能提供有价值专长的长期战略夥伴结盟的策略，不要总是试图独自进军每一个新的商业领域。

在未来几个月，随着腾讯着力加强各个事业部，还会出现更多此类结盟，如果各事业部学会像公司一样独立运作且实现盈利，甚至可能最终上市。

一句话：腾讯与动视暴雪结盟，是其近期公司重组後加强各事业部的最新动作，未来还将出现更多此类结盟行动。（完）

编译：侯雪苹/张家伟 发稿：王凤昌

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