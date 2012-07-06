《阳歌专栏》市场气氛冷淡冲击京东商城IPO计划

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**市场气氛冷淡冲击京东商城IPO计划**
投资者对海外上市的中国互联网企业兴趣索然，让中国第二大电商企业京东商城成为最新受害者。据悉该公司暂缓首次公开发行（IPO）计划，其资金状况似乎也告急。
对於这家快速增长但亏损的企业而言，其对外界释放的信号纷繁复杂、意外不断，本次最新消息也是另一个意外。此事还表明，计划海外上市的中国企业今年面临的市场前景不妙，影响即将赴海外上市的盛大文学。
我们先来看看关於京东的这则最新消息。据媒体报导，该公司高层已与投资者达成协议，暂缓海外IPO计划，转而寻求新一轮融资。
对於这则消息，最让我意外的不是京东推迟上市计划，而是该公司寻求新一轮融资。若此事属实，意味着该公司资金可能严重吃紧，而且这一问题可能自一年前京东融资15亿美元时就已存在，当时的投资团包括俄罗斯的数字天空科技（DST）。
之後，京东作风高调的创始人刘强东多次表示，该公司没有立即IPO的计划，但业内其他消息人士却透露，京东已为上市聘请了投行，甚至还於上月在香港举行分析师会议，最早可能在夏末上市。
我之前猜测，刘强东与京东投资者在IPO一事上存在分歧，前者倾向於等公司扭亏为盈时再做定夺，但投资者却急於收回一些投资。
关注这一领域的人知道，中国电商行业的惨烈竞争已持续逾一年时间，导致多数企业严重亏损。尽管如此，去年早些时候出现的一些吸引眼球的投资，还是让电商企业的估值飙升到异常高的水平。
所有这一切让我觉得，DST和京东的其他投资者在催促该公司IPO，好让他们在中国互联网泡沫破裂前收回部分投资，因为泡沫一旦破裂，他们的投资损失或达数十亿美元。
若最新消息属实，意味着京东与许多同业一样，可能面临来自投资者及现金流吃紧的双重压力。
若情况真是如此，该公司可能在今年下半年宣布进行新一轮融资，但规模会低於去年的15亿美元。
此外，随着中国互联网泡沫的破裂开始加速，如果新一轮融资使京东此前70-100亿美元的估值减半，也将不足为奇。
一句话：京东商城暂缓IPO计划，转而寻求新一轮融资的消息，不仅表明IPO市场投资气氛冷淡，同时也说明该公司急需现金。
**银行中报坏账率料大幅上升**
分析师说中国银行业面临巨大的坏账危机是一回事，而中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长承认银行有问题则是另外一回事。
分析师警告坏账问题已经一年多了，上个月一名监管机构官员也表达了此种担忧。中国政府的4万亿经济刺激计划推出後，中国的大型银行在2009-2010年进行了大量的借贷。这些贷款中相当大的一部分流向了地方政府，用於基础设施项目，很多贷款可能违约的说法已经存在一年多了。
据我所知，没有任何一家中国大型银行的高管曾承认存在问题，大多数银行公布的不良贷款率为1%甚至更低。
中国银行董事长肖钢在博鳌亚洲论坛中日企业家交流会上表示，中行和其国内竞争对手正面临不良贷款上升的压力，不过他也称这一风险“可控”。虽然该交流会是公共场合，但是并非专门针对银行业，因此他的话可能不会引起广泛关注。
上个月，一名银行业监管机构官员表示，尽管中国很多大型银行的归于“有问题”种类的贷款激增，然而它们却并未报告不良贷款的大幅上升，监管机构对这一“矛盾”事实表示意外。
我的经验告诉我，当行业高管公开承认存在问题时，那意味着实际上问题很大，已经无法掩盖。高管的评论往往暗示问题将在季度财报中体现，意味着下个月银行公布中报的时候，可能就会看到不良贷款率大幅上升。
我猜银行一直在隐藏坏账，只是将这些贷款划为问题贷款，却没有真正将其归为不良贷款，因担忧惊动市场和中央领导。现在银行被告知要承认存在的问题，接下来可能出现大规模资产减计，也可能需要补充新的资本。
我赞赏银行最终公开承认问题的做法，尽管他们等了这麽长时间意味着他们还不够诚实。估计银行中报不良贷款率将升至1-2%，年底可能升至3-4%。
一句话：中行董事长承认坏账问题逼近，为中国大型银行中报不良贷款率的大幅上升埋下伏笔。（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：张家伟
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