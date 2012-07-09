《阳歌专栏》工行“开疆辟土” 苹果在中国又吃官司

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**工行开疆辟土：进军美国 涉足保险**

中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)正采取更为明智的行动，推进其向商业化银行的转变。该行完成了此前曾宣布的并购交易，为其开发具有巨大潜力的新业务领域提供了良好的起点。首先我们要说的是，工商银行完成对东亚银行美国分支的收购。这为其进入美国市场奠定了基础；此外，工商银行完成了对金盛保险控股权的收购，为其进入拥有巨大潜力的保险业作好准备，也推动其成为一家更为多元化的银行。

这些战略行动使工行成为四大国有银行中我最喜欢的银行，因为我认为这些举措反映出该行在突破其过去国有政策性银行定位方面显示出了诚意，试图将自己打造成为一家受到世界尊重的商业银行。

让我们先来看看涉及保险业的协议。工商银行宣布，该行与AXA安盛、中国五矿集团就金盛人寿保险股权买卖达成协议。根据协议，工行将持有金盛保险60%的股权，成为控股股东，AXA安盛仍持有27.5%的股权，中国五矿持有12.5%。

中外合资保险公司过去的表现都很差，因过去在中国，外资企业在与金融企业合作方面受限，因此不得不跟五矿等缺乏保险相关经验的公司合作。工行控股金盛保险应该会提供一种新动力，合资公司将能利用工行在全国数以千计的分支机构和销售人员。因而，金盛保险或迅速成为中国人寿(601628.SS) (2628.HK)、平安保险(601318.SS) (2318.HK)等业界主导者的一个劲敌，也为工行提供了一个重要的新业务来源。

再来看第二宗交易，工行完成了收购东亚银行美国分支80%股权的交易。双方今年早些时候曾宣布过这个消息。我之前曾表示，我喜欢这个协议，因为借助东亚银行作为资深商业银行的背景，加上工行的资源和在中国的人脉，将创造了一个很好的在美国市场的成长平台。我进一步预测，这次收购若获成功，甚至可能使工行成为东亚银行的战略投资者，或甚至直接并购後者。

无论这种合作关系如何发展，我确实认为这些措施值得一提。如果工行和中国其他大型银行希望逐渐摆脱其作为政府政策工具的印象，赢得全球金融业者的尊重，这才是它们需要采取的措施。因而，工行将来料与全球企业有更多合作，以此尝试提升其商业信用。

一句话：工行完成对东亚银行美国分支的股权和金盛保险控股权的收购，是该行希冀成为一家商业化程度更高银行的最新力证，预计未来还将有更多类似合作。

**苹果在中国又吃官司**

上周苹果(AAPL.O)与唯冠的商标权争端达成了和解，苹果看似取得了胜利，不过这丝毫不能阻挡其他企业将苹果告上法庭，没过几天就又有两宗新的诉讼出炉。我认为，起诉人看到苹果同意支付6,000万美元给唯冠，因此认为他们也能得到类似的结果，这是我对此时出现新诉讼的唯一解释。

如果他们真是这麽想的，那麽他们要失望了，如果他们在中国法院与苹果对簿公堂，两个原告都不大可能从苹果那里获得一分钱，而且可能要面对巨额律师费，又几乎无法得到任何胜诉的保证。

我们来看看这两起新的诉讼。其中一家名为江苏雪豹日化有限公司，该公司称拥有“雪豹”商标，而苹果最新的Macintosh系列电脑使用的新操作系统也叫Snow Leopard（雪豹）。我承认我不大懂中国的商标法。不过无论情况如何，苹果只需给新操作系统取个别的中文名字就是，这不是什麽大问题，因为雪豹系统在中国的知名度跟iPad差得太远了。

如果苹果认为合法拥有Snow Leopard（雪豹）的商标权，那要做的就是打这场官司。无论如何，如果雪豹日化想从苹果那索赔点钱，估计是会竹篮打水一场空。

另外一家起诉苹果侵权的公司名为上海智臻网络科技有限公司，称iPhone 4S中的Siri侵犯了其发明专利权。智臻网络起诉苹果的时间是5月，在苹果和唯冠达成和解之前。法院同意，如果双方不能达成和解，将审理此案，暗示法官可能认为智臻网络的起诉是有效的。

不过我认为智臻网络也将面临困境和大量的律师费。首先，我非常怀疑苹果这种大公司会蓄意在iPhone这麽重要的全球性产品上对一家中国小企业侵权。当然，也许智臻网络的发明专利权和苹果在美国注册的Siri专利权相似，我是不知道诉讼的结果会怎样。

但我认为，苹果在这两起诉讼上反击的力度将强於唯冠一案，因苹果应该希望向市场释放出明确的信号，任何希望通过打官司从苹果身上捞钱的公司都得三思而後行。我猜这两起诉讼都不会达成和解，而智臻网络和雪豹日化都可能在认识到不值得起诉苹果後悄悄放弃诉讼。

一句话：苹果将强力反击两宗新的诉讼，和解的可能性很小。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/王燕焜

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