《阳歌专栏》腾讯竞购动视暴雪 中国航空业迈向国际化

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**腾讯竞购动视暴雪**

腾讯(0700.HK)宣布与美国顶级游戏开发商——动视暴雪（Activision Blizzard）(ATVI.O)战略结盟一周後，据说两家公司或正式联姻，原因是後者的母公司负债累累，看似打算出售动视暴雪。在我看来，腾讯此前多次并购尝试并不太明智，但坦率地说，我很看好这次并购，稍後我将详述原因。

让我们先来看看这则新闻，尽管尚处初步阶段，却也很吸引人。据一家外媒报导，法国维旺迪（Vivendi）(VIV.PA)迫于股东要求削减巨债的压力，已聘请投行测试市场对出售动视暴雪的反应。动视暴雪成功开发过多款游戏，拥有玩家热衷的《魔兽世界》版权。

报 道称，该投行已与多个潜在买家进行接触，试探其收购意向，不仅包括腾讯，还包括时代华纳(TWX.N)、微软(MSFT.O)及多家大型私募股权投资公司。一周前，腾讯与动视暴雪达成战略合作关系，获得《使命召唤OL》在中国市场的独家代理权，以及未来类似合作的承诺。

过去几年，坐拥大量现金的腾讯进行了一系列投资，但几乎都是小规模持股，投资对象大多是新兴市场的规模较小的互联网企业。腾讯也曾参与竞购社交网络巨头Friendster和MySpace，但是这两家公司都花落别家。我个人认为，腾讯收购Friendster和MySpace的想法都很糟糕，因腾讯几乎没有运营全球性平台的经验，而拯救没落企业的经历更加不足。

收购动视暴雪看起来要好得多。首先，动视暴雪是行业领军企业。其次，动视暴雪和腾讯互补性很强，前者是全球最大的电脑游戏开发商之一，而後者是中国最大的线上游戏运营商。

收购可能面临的两大问题是相对较高的价格和激烈的竞争。尽管腾讯拥有足够多的现金，但是维旺迪持有的60%股权作价100亿美元也是非常昂贵的，这将是中国互联网企业规模最大的一次并购。而且来自其他买家的竞争将非常激烈，他们不只拥有更多的现金，而且在这种大型并购案上拥有更加丰富的经验。

因此我认为，即使腾讯决定收购动视暴雪，成功的机会也只有20%。但是我对此仍强烈支持，毕竟这可能创造中国首个真正的全球性新媒体娱乐企业。

一句话：腾讯收购动视暴雪将创造中国首家真正的全球性新媒体娱乐企业，不过成功的可能性很低。

**中国航空业迈向国际化**

中国航空企业近期向国际航空市场的拓展如火如荼。近日又传出两起与之相关的全球交易，其一是中国国航(601111.SS)(0753.HK)将参与组建新的飞机零配件合资企业，其二是中国买家竞购破产的商业喷气式飞机制造商豪客比奇(Hawker Beechcraft)，後者更引入关注。这两起交易只是中国航空业一系列对外拓展的最新举动，而且我怀疑这一内向型行业是迫于政府近期的压力，才向外发展以求变得更加国际化。

我们先来看看关於豪客比奇的交易。过去几年，中国企业不断竞购陷入困境的西方同业，这是其中的最新一起。这次的潜在买家是我此前从未听说的一家公司，名叫北京卓越航空工业有限公司，该公司由北京市政府间接部分持股。据外媒报导，该公司正在与豪客比奇进行独家谈判，可能为收购後者出资近18亿美元。豪客比奇曾是小型私人飞机市场的高端企业，但受全球经济持续低迷影响，私人飞机市场近期陷入艰难时期，该公司因此也与5月申请破产。

我不想太过悲观，但这项交易与中国大企业竞购其他陷入生存困境的国际企业似乎大同小异，其中包括汽车制造商上汽(600104.SS)、电视厂商TCL(000100.SZ)和吉利(0175.HK)等。几乎所有这些交易都被证实是灾难性的，主要原因是中国买家缺乏经营海外业务的经验，甚至都不知道如何修复此类破损资产。

尽管益发有迹象显示此类交易成功无几，中国企业还是执迷于这样的交易，这让我实难理解。我相信部分原因在於价格便宜，因中国企业不愿花高价购买一家相对更容易打理的健康企业。但历史证明，那些看上去似乎便宜的东西往往迅速会成为让中国买家蒙受巨大损失的噩梦。

或许卓越航空工业公司只是对豪客比奇的技术感兴趣，如果竞购成功，卓越或许会关闭公司的实际运营。但如果卓越购买并尝试运营这家美国公司，我相信这起联姻定会出现很多痛点和文化冲突。

另一则刚刚宣布的协议是，国航与美国航空服务公司GA Telesis将成立一家合资公司。这则交易似乎比豪客比奇的故事更为传统，新合资公司将运营一家针对亚洲市场，总部位於中国的集成备件供应商。

国航和香港国泰航空公司(0293.HK)去年成立了一家航空货运合资公司。今年早些时候，中国东方航空(600115.SS)(0670.HK)(CEA.N)与澳洲航空(QAN.AX)组建了一家经济型航空公司。近期，航空业相关的众多领域涌现出一系列新的国际合作，包括在线航班预订服务、飞机制造以及中国航空公司宣布开通新的国际线路。

该行业的突然爆发让我不禁怀疑，是否中国领导人指示该国航空业迈向国际化，从而促使国有企业近期曝出一系列大动作。由於缺乏战略思考，类似豪客比奇这样的很多协议最终可能归于失败，但一些构建更好的协议可能还是会获得成功，让中国的航空业更为国际化，这也是中国在走向世界过程中所需要的。

一句话：卓越航空工业公司对豪客比奇的竞购很可能失败，但这是中国航空业近期向国际化方向发展的最新案例。（完）

编译：黎黎/侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

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