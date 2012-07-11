《阳歌专栏》价格战或导致在线旅游业洗牌

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**价格战或促在线旅游业洗牌**

京东商城、苏宁(002024.SZ)和阿里巴巴将血腥的价格战烧至在线旅游业，该行业或受到新一轮恶性竞争的影响。目前，携程旅行网(CTRP.O)和艺龙旅行网LONG.O等是中国在线旅游业的主导者。新一轮价格战还可能损及处於上升期的去哪儿网，该网去年刚刚获得百度(BIDU.O)3亿美元投资，但如果该行业深陷价格战，去哪儿网可能需要更多融资。

从携程董事长梁建章近期接受的采访中，可窥见在线旅游价格战的细节。这轮价格战挫跌携程股价，3月来其股价缩水约一半。美国在线旅游巨头Expedia(EXPE.O)控股的艺龙股价同期跌幅约为40%。

最新一起问题迹象是，据说去哪儿网在本月早些时候裁减了若干名员工，该公司称此举只是人员调整，而非真正裁员。无论什麽叫法，这种“调整”对一个像去哪儿这样的高增长公司而言绝非好事，可能还反映出了因阿里巴巴、苏宁和京东等企业的介入，在线旅游业的激烈竞争。

梁建章讨论了这一现状，称众多大企业迅速进军这一行业，正伤及所有人的盈利，并最终导致该行业重组，一些大型在线旅游业企业或退出该行业。携程的最新季度财报出现利润侵蚀，该公司今年第一季度的利润下挫28%，因其市场营销的成本激增，且激烈的竞争还导致其佣金锐减。

这种激进的价格战在电商行业已经造成更大损失，让中国电商企业中唯一上市的当当网DANG.N的股价在过去几个季度中下挫，且这种竞争并未有很快缓解的迹象。

考虑到最新一轮在线旅游业的价格战牵扯进京东、苏宁、阿里巴巴和百度等巨头企业，所以我并不认为这场竞争会很快缓解，甚至这种竞争导致的重大利润损失可能会延续至今年年底，甚至其中有些大牌企业或出现亏损。在过去三个月中，分析师一直在调降携程和艺龙的收益预期，他们预测当前两公司本季度的利润会跳水约60%。

在线旅游业的价格战和激烈竞争会延续至明年，因每家企业都会继续大力投资，而不会对盈利作过多关注。在明年伊始，我们或许会看到一些刚刚进入该行业的大型企业的这一业务要麽合并，要麽关闭，或许最早在2013年年中，这一市场才会有更多理性回归。

一句话：在线旅游业的激烈竞争将严重影响携程和艺龙等业界领头羊的盈利，潜在地会使两企业或其中一家在明年陷入亏损。

**华为要做电信运营商？**

随着全球范围的增速放缓，加上在西方遭遇政治障碍，华为正在尝试各种方式推动公司增长，但该公司在中东进行的将令其成为网络运营商的举动，依我看似乎有些不计後果，存在相当大的风险。华为去年营收增长不到20%，结束持续多年的强劲增长势头。

由於全球电信基础设施市场规模有限，且华为已是继爱立信(ERICb.ST)之後的全球第二大电信设备企业，增速的某些放缓不可避免。近期，该公司与竞争对手中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在欧美不断遭遇保护主义障碍，这些地区和国家的监管机构以他们获得不公正的政府补贴及可能带来安全威胁为由，对两家公司发起调查。

面对增速放缓和政治障碍，华为和中兴转向其他产品领域，寻求推动企业增长。两家公司都大力投资智能手机业务，华为还在基於云计算的产品和服务的开发上大举投入。

从最新的中东交易可以看出，华为似乎不仅想建设网络，还想进行运营，从而与沃达丰(VOD.L)、中国移动(CHL.N)(0941.HK)等运营商展开竞争。

媒体报导称，华为正与两家中东电信企业--阿联酋的Etisalat和沙特阿拉伯的Saudi Telecom谈判，以运营这两家公司的固网。华为一名高管还表示，该公司也在与其他区域性电信运营商就类似的协议进行谈判。

报导并未提供更多细节，但估计华为同意为Etisalat和Saudi Telecom建设网络，并进行运营。中兴的做法则不同，该公司承建刚果的一个无线网络後寻求退出，去年有报导称该公司计划将持有的51%股权出售给法国电信FTE.PA。

企业承建项目并为项目融资，以便卖出自身产品和服务，这一做法并非不常见。不过这种策略往往有风险，毕竟为项目融资和组建新的管理团队将消耗大量资金，而迅速或轻松退出的保证并不存在。

对於最新消息，华为究竟是将这些网络运营合约看作是增加网络设备销量的短期投资，还是视为长期新业务领域，还不明朗。如果华为真的考虑进军网络运营业务，无论动机何在，我都很不赞成，因为华为基本没有网络运营经验，而历史经验告诉我们，硬件生产商很少能成为好的服务提供商。

一句话：华为进军网络运营服务看起来像是增加电信设备销量的一种手段，但可能为该公司创造出长期问题。（完）

编译：黎黎/靳怡雯/侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/张家伟

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