《阳歌专栏》国开行助力中概股私有化 京东和网易高管离职

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**国开行贷款助中国概念股私有化**

赴美上市的中国企业深陷信任危机，看似不只是做空者试图从中迅速获利，据传中国国家开发银行提供贷款，帮助赴美上市的中国企业私有化，以便从中获利。如果情况属实，这将是这一戏剧化事件的最新转折。一年多以前，做空者开始曝光多起在美上市中国公司的会计丑闻，造成这些公司股票遭抛售。国开行此举或将开启更大一轮私有化进程，一些在美国或香港上市的大型中国企业也将私有化。

信任危机始於去年，至今对行业仍有影响：美国证券监管机构对中国企业进行调查，大面积的上市公司退市，股东纷纷提起诉讼，因股价跳水令其损失巨大。危机带来的另一後果是，一些运转良好的公司认为股价被低估，因此自愿私有化和退市。盛大网络和Alibaba.com均於今年退市。

实际上，国开行曾向Alibaba.com私有化提供融资，眼下看似国开行希望通过向运转良好的公司提供资金获利。媒体报 道称，国开行提供了10亿多美元资金，帮助海外上市的中国企业进行私有化。报 道提到两家规模较小的企业：傅氏科普威（Fushi Copperweld）FSIN.O和北京北大千方科技有限公司（TransInfo Technology）CTFO.O，两家公司均获得国开行贷款，以实现其退市计划，报 道还称，其他公司随後或采取类似措施。有意思的是，这种计划与国开行政策性和商业性双重目标完美契合。

政府方面，在会计丑闻曝光後，中国政府表示，将对海外上市的中国企业加强监管。所以，帮助它们私有化，最终在中国国内重新上市，有助於实现上述目标。与此同时，由於中国经济放缓，中央政府努力为过热的楼市降温，银行业在过去一年损失不少传统贷款渠道。这种为企业私有化提供贷款的方式，尽管资金规模相对较小，仍代表一种风险相对较低的贷款新渠道，而其他传统贷款渠道发展放缓。

实际上，如果中国一些大型银行，尤其工行(1398.HK)(601398.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等外向型发展的银行，如果未来数月提出为企业私有化提供融资的举措，我不会感到惊讶，因为它们在银行业整体放缓的情况下，也在开发新的业务。如果出现这种情况，不仅傅氏科普威这类中小企业将私有化，可能还有一两家大公司，以及尚德电力（Suntech）STP.N等新能源大公司，也将进行私有化。

一句话：国开行为在美上市的中国企业提供私有化贷款，或引发未来数月新一轮退市潮。

**京东和网易高管离职**

今年7月，中国互联网企业的高管上演了一波离职潮。据媒体报导，京东商城和网易(NTES.O)又有高管离职。如果消息属实，这将是最新一轮高层出走，本周早些时候，土豆网TUDO.O首席运营官离职。土豆网是中国第二大视频分享网站，目前正与行业领袖优酷YOKU.N进行合并。

我怀疑，这些企业高管频频出走，与整个互联网行业动荡有很大关系。互联网行业的现状是，电商企业迫于压力拼得你死我活，网易、土豆网等营收依赖广告的公司也开始感到支出普遍减少的压力。若真是如此，互联网公司高管离职潮预计会继续上演，直到当下的竞争缓和以及广告支出好转才有望罢休。

我们先来看看相关的最新消息。媒体报导称，京东商城首席运营官已於日前辞职，辞职原因可能与来自投资者的压力有关。相关报导说法不尽相同，有的称京东商城创始人刘强东已出面否认此事，有的则称该公司首席运营官可能重返前东家百度(BIDU.O)。对於媒体对此事报导的说法不一，我一点都不感到意外，我此前就说过，尽管京东商城快速增长，已成为中国第二大电商企业，但其内部却矛盾重重，这从该公司不断传出各种矛盾的信号便可见一斑。我认为该公司首席运营官沈皓瑜也最终会离开，他的出走可能与内部压力有关，也可能只是他不想在这样混乱的公司工作。

与此同时，其他媒体报导称，网易门户的三名高管也于近日离职，这或许与网易内部的激励机制有关。这些高管的离职适逢网易试图重振其门户业务。网易曾经是中国最早的互联网企业，也一度成为业界领头羊，但随着其自身向在线游戏专家方向的演变，网易近期变得愈发落後。

过去一年来，网易就希望重建门户业务并在实现盈利後分拆上市的想法置评无数。在此背景下，中国在线广告市场的下滑，这些高管的出走似乎说明，网易在恢复门户业务方面遇到某些困难，或许最终不得不为该部门制定其他战略计划，例如将其纳入合资公司或直接出售。

一句话：京东商城和网易高管离职反映出中国互联网行业的普遍动荡。未来我们还会看到更多业界高管出走，直到这波动荡得以平息。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。