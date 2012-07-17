《阳歌专栏》WTO裁定中国银联垄断 苏宁沦为价格战新俘虏

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**WTO裁定中国银联垄断**

世界贸易组织(WTO)裁定，中国银联在人民币计价的支付卡清算交易中存在垄断行为，导致万事达卡(MA.N)和Visa(V.N)等竞争对手无法进入该业务。尽管该裁决结果看似是万事达卡和Visa的胜利，我确信对未来几年不会有任何影响，因为即使中国政府决定遵守裁决结果，繁文缛节的障碍也会确保银联维持其垄断地位。

我预计银联最早今年上市，从而提高知名度，最终在全球范围内成为万事达卡和Visa的真正对手，目前这两家主导全球零售金融支付结算市场。

该指控提交时间为数年前，美国指责中国未能履行加入WTO时承诺的开放金融市场的义务。中国有权对判决结果提起上诉，即使中国决定不上诉，仍将拥有数年宽限期。历史经验显示，除非中国政府希望主动开放市场，否则这种判决基本没用。中国政府多次承诺向外国企业开放市场，但是很多繁文缛节的障碍令外国企业难以甚至无法开展业务。

电信服务业就是个例子。中国加入WTO时承诺开放，但是几乎所有民间投资都非常难以进入。结果该行业一直被国有三巨头垄断，寡头垄断导致中国的电信服务业在全球出於落後地位。

中国明显希望银联成为全球性支付平台。银联正在向这个方向努力，与全球很多大型金融机构签约联网。允许外国对手进入中国市场将影响银联短期内的获利，可能导致其上市吸引力下降。不过，如果中国真希望创造拥有创新能力的全球性金融机构，拥有与全球巨头竞争的实力，那就需要停止以保护国内市场来支持这些企业成长的做法。中国应该接受WTO的判决结果，迅速行动开放市场。这将逼迫银联等企业提高效率，从而与国际对手竞争，为成为全球性企业做好准备。

一句话：中国若希望银联成长为全球重量级企业，就应该接受WTO的裁决结果，向外资竞争对手开放中国市场。

**苏宁沦为电商价格战的新俘虏**

在中国电商市场拼血厮杀的价格战中，电子消费巨头苏宁电器(002024.SZ)沦为最新受害的互联网企业，该公司在即将发布二季度业绩时发出了盈利预警。鉴於这样的价格战持续已有一年之久，苏宁发布盈利预警其实也不足为奇。因此，苏宁股价昨日跌停，不仅意味着投资者意识到价格战变得多么糟糕，也认识到在局势最终缓解前，该公司利润会严重缩水。

苏宁在深交所发布公告称，预计公司上半年盈利下滑20-30%，业务增速放缓5-10%。该公司将盈利下滑归因于许多因素，当中包括宏观经济放缓以及关闭效益不好的实体店等调整措施。该公司还表示，在线销售平台苏宁易购的表现也不尽人意，上半年的销售收入为52.8亿元人民币，较其59亿元的销售目标低了10%。这些情况表明，不仅是中国经济放缓导致销售疲软，不断的打折也是造成业绩差强人意的原因之一。面对市场激烈的竞争，苏宁和阿里巴巴、京东商城、当当网等竞争对手被迫不断打折促销。

大规模打折导致许多主要商家陷入亏损，当当网已连续两个季度报告严重亏损。作为中国第二大电商企业的京东商城也没能幸免，该公司据悉正在寻求更多的融资。京东商城一年前才刚刚融资约15亿美元，打破了中国互联网企业融资纪录。行业领袖阿里巴巴虽然仍在盈利，但也感受到了压力，正在采取各种促销措施帮助天猫平台的商户销售商品。

业界观察人士认为，目前过热的竞争态势不会持续太久，且当当网和京东商城等亏损企业也将发现自己益发难以筹得维持其运营的资金。苏宁处在一个相对令人羡慕的位置，因其毕竟还在盈利，且尚可利用其成功的实体商铺补贴或在赔钱的电商网站。

我们已然看到一些潜在整合的早期迹象。今年早些时候，当当网与电子零售商、苏宁电器的对手国美电器(0493.HK)歃血为盟，而我此前预测这种结盟可能最终会以完全并购的形式结束。随着电商价格战的继续，电商领域未来数月还将出现更多糟糕的数据。随着亟需的整合最终获得动力，到今年年底前，至少会有几家主要企业歇业或步入并购阶段。

一句话：苏宁发布业绩预警再次体现了电商行业的激烈竞争现实，随着1-2家大企业的并购或歇业，电商行业很可能在年底前加快整合步伐。（完）

编译：李富强/侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

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