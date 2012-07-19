《阳歌专栏》新东方遭美国证监部门会计调查

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**新东方遭美国证监部门会计调查**

对於在美国上市的中国企业而言，周二可不是个好日子，中国教育培训机构新东方(EDU.N)在发布最新季度财报後，股价暴跌。但投资者关注的并不是业绩本身，而是因该公司在财报末尾处宣布正受到美国证券监管机构的会计调查。

新东方及同业学而思教育(TAL.N)和学大教育XUE.N都曾是投资者的宠儿，得益於中国人对知识的渴求，它们的增势可谓十分强劲。但这些企业在过去一年的增速明显放缓，在周二遭抛售前，新东方股价在过去12个月中已下挫三分之一左右。

这次最新调查肯定无助於新东方挽回投资者。学而思教育的股价也因此滑落9%，学大教育则温和下滑1.5%。更让新东方雪上加霜的是，一家律所已经出面宣布要对此事自行展开调查，而此事定会导致集体诉讼。

这起最新调查无助於缓解在美上市中国企业所遭受的信任危机。自去年春天一系列会计丑闻被揭发以来，在美上市中国企业的股价一直遭受打击。中国企业即将在未来数周内公布其第二季财报，如果再有一两家企业披露正接受美国证券监管机构的调查，我对此不会感到意外，而这将进一步延长信任危机。

同时，中国头号在线旅游网站携程旅行网(CTRP.O)在被剔除出纳斯达克100指数范围後，周二股价又下挫7.4%。由於近期与竞争对手的几轮价格战，携程的股价已然遭受重创。携程被剔除出该指数是由於技术因素，或许也反映出，在价格战和信任危机的双重打击下，该公司股价在去年缩水三分之二的事实。

由於股价和估值处於低点，我之前曾预测，我们或很快看到新一轮并购或私有化趋势，因投资者有意逢低买入。我们迄今看到过一起涉及电信软件供应商亚信联创ASIA.O的类似收购意向，而电商领头羊阿里巴巴和在线娱乐企业盛大互动均在近期被私有化。由於没有迹象显示信任危机会很快缓解，未来数月料会有更多类似的并购和私有化行动，到今年年底，至少有2或3家知名企业很可能成为类似活动的目标。

一句话：对新东方的会计调查意味着在海外上市中国企业信任危机的最新变化，而这似乎将延续至今年年底。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：程芳

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