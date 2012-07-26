《阳歌专栏》社交媒体或面临更严厉“实名”监管 看好光伏产业东西合璧

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**社交媒体未“实名” 或面临更严厉监管**

稍早的一篇报导吸引了我的目光，尽管数月前，中国为限制谣言传播，出台了颇具争议的社交网络实名制政策，但目前百合网注册仍可任选用户名。这表明，实际上，对於百合网、新浪(SINA.O)和腾讯(0700.HK)等网站而言，这种实名制即使不是不可能推行，实行起来也很困难，如果中国政府决定强制执行，或对未能遵守的企业进行处罚，确实将让这些互联网巨头面临风险。

我们来迅速浏览下相关新闻。上海《东方早报》的一名记者最近用假名成功注册百合网。而百合网此前称，政府要求社交网实名制并确定3月为最後期限後，百合网所有用户已完成实名认证。今年年初，北京率先宣布推行这项政策，以清理互联网虚假信息。

从一开始就很明显，多数网站很难推行实名制，尤其是自称注册用户超过3亿的新浪微博。在3月截止期限前，各方报导称社交网络公司未能完成用户实名制注册，我也不记得任何大型网站正式宣布完成任务。我怀疑，目前所有大型网站只有不到一半用户进行了实名认证，网站运营商允许所有用户继续发布信息，无论他们是否完成实名认证。

新浪数月前采取了一项有趣的措施，针对用户推出评级机制，对发布可信内容的用户加分，同时惩罚传谣者。根据这项机制，所有用户都会获得1到10分的评级，10分表明该用户完全可靠。我之前很赞赏新浪这一主动出击的做法，因为我猜测，北京监管当局非常清楚，多数社交网并未贯彻实名认证要求，他们或许正在考虑下步对策。

鉴於今年10月中国领导层将换届，北京形势较为敏感，如果未来两个月，监管者采取举措，强制要求完成实名认证，处罚或关闭“违规者”，我不会感到惊讶。如果发生这种情况，社交媒体业或出现动荡，甚至会有一两家大型业者关门。

一句话：眼下，中国多数社交网运营商或许并未遵守监管当局提出的实名制要求，但在未来两月或面临新的严厉监管。

**百度和华为公布业绩**

百度(BIDU.O)和华为都公布了最新的季报，在中国乃至全球经济不振之际，两家企业都被迫对国内外增长放缓作出应对。华为的状况看起来有些令人担心；百度公布的广告营收尚可，在经济放缓对多家同业造成冲击之际，百度表现出一定的抗冲击的能力。

百度第二季获利上升近70%，较此前两个季度的增长75%并无太多区别，但营收增长却大幅放缓。百度预计第三季营收增长约50%，明显低於第二季的60%和第一季的75%，去年第四季增速更高达82.5%。

不过投资者对百度营收增长放缓并非过於关切，百度股价在季报出炉後上涨约10%。广告业务作为百度营收的主要来源，第二季上升60%，可能是投资者受到振奋的原因。同样或更为重要的是，客户平均广告投放量同样高於第一季，扭转了此前的下降趋势。

我认为百度的业绩喜忧参半，但是投资者明显关注百度在营收大幅下降的情况下仍能维持获利的强劲增长。不过我仍认为随着未来几个季度营收增长大幅放缓，获利也将承压，百度终将受到互联网行业广告收入下降的冲击。

华为公布今年上半年营运获利下降22%，尽管营收小幅增长5%。由於华为并未上市，该公司没有提供多少详细情况。不过华为指出目前的商业环境仍“极具挑战性”。除了应对国内外客户支出下降外，华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)还得面对北美和西欧的众多障碍，它们目前正在接受是否获得中国政府不公平补贴和设备是否存在安全威胁的调查。

华为的竞争对手--爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯ALU.PA和诺基亚西门子通信技术有限公司等也受到了电信企业削减支出的冲击，我觉得情况一时半会不会好转。我觉得今年华为的获利可能进一步下滑，下半年营收萎缩也不足为奇。

一句话：百度获利很可能随营收大幅放缓开始下滑；华为下半年营收增长可能趋近于零。

**看好光伏产业东西合璧**

来自欧洲方面的指控令中国太阳能行业再度蒙受打击，但这次我从另一个角度来看这个问题。来自西方国家的阻力可能进一步冲击中国光伏产业，但长期来看也许产生一些正面效应。尽管中国政府出於好心，通过资金支持某些行业迅速增长，形成庞大的产能，这些企业却往往不善于创新。欧美越来越多的光伏企业破产，光伏领域的主要创新却仍来自西方。

为了规避美国以及最近欧洲可能实施的反倾销税，很多中国光伏企业近几个月都加紧与西方企业合作或建立自己的西方运营机构，这些可能就是该行业一直需要的。这些合作将整合中国企业的制造优势和西方企业的创新和科技优势，催生既能够实现低成本生产，又能开发出更好产品的国际化企业。

以德国SolarWorldSWVG.DE为首的一些欧洲企业正式向欧盟提起诉讼，指控中国政府通过税收减免和廉价土地等支持政策为中国企业提供不公平补贴。尚德电力STP.N一如既往地发表声明否认该指控，并称将全面配合调查，我猜测其他公司未来几天也会发布类似的声明。

投资者看起来基本不太在意这条消息，可能因为消息已经传了几个月，而且光伏企业股价目前低得离谱。受行业供应过剩影响，很多光伏公司的股价过去一年里下跌了四分之三甚至更多。尚德电力当天微涨，晶澳太阳能(JASO.O)走高，天合光能(TSL.N)仅小幅下跌。

美国5月裁定，中国光伏企业获得不公平补贴，并准备今年晚些时候课征30%或更高的惩罚性关税。中国上周指控美国多晶硅生产商也获得了类似的不公平支持，并开始进行调查。

为了应对可能爆发的贸易战，多数中国主要光伏企业已经宣布多项计划，有些公司计划与西方同业合作开发和推广产品，有些拟建或扩建自有海外生产设施。

我认为这种合作可能为中国企业提供迫切需要的创新，而西方企业也有机会从中获利。这种东西合璧的做法有助於促进光伏行业早日实现稳定获利，创造价格低廉的产品，而不是依靠政府补贴与石油和煤炭能源企业竞争。

一句话：光伏企业新一轮东西合璧的计划将为行业发展带来新的活力，加速实现企业稳定获利。

**携程：行到柳暗花明处？**

我准备打破我以新闻开头写博客的惯例。因其股票不断遭抛售，中国领头的在线旅游网站携程旅行网(CTRP.O)的股价看似十分便宜。这种抛售周三还在延续，携程当天股价在财报公布後下挫10%。携程的财报显示出，中国在线旅游业竞争白热化的状况还在持续。

当然，我对携程目前盈利受损表示理解，因该公司不仅要与老牌竞争对手艺龙旅行网LONG.O抗衡，还要接受後起之秀去哪儿网以及京东商城等电商企业新成立的旅行网站的挑战。更令该公司雪上加霜的是，数周前，由於市值缩水，携程被踢出纳斯达克100指数。

让我们来看看最新数据，当然这是一组不太好看的数据。最刺眼的显然是该公司的利润。其营业利润同比下降37%，净利润同比下降55%。此外，由於竞争的加剧，作为携程主要收入之一的佣金收入也出现下滑。一个稍微正面的迹象是，携程预计公司当季营收增长15-20%，大致可比第二季17%的增长率，意味着公司至少目前的营收增长处於稳定。

我们已看完携程第二季这些“恐怖的”数字，那我们不妨再看得更远些。我认为携程是中国较稳固的非国有公司之一，但其股价过去一年实际上处於自由滑落状态，部分是由於信任危机打击在美上市中国企业股价带来影响。就现有水平而言，携程股价处於其2010年年底最高水平的四分之一处。携程今年目前的市盈率为12，也是相当温和，与艺龙水平差不多。

所以大问题就变成了：携程的未来会怎麽？显然没人知道答案，否则我们都发财了。但根据我对该公司的认识和感觉，携程看似非常坚挺，几乎肯定会在这轮激烈竞争中幸存。

我看好携程是因为它聚焦其核心业务的战略，不像其他中国互联网企业总是会启动与核心业务相距甚远的新业务。我也喜欢携程对待新业务相对保守的态度，它在一年中以缓慢而稳定的方式推出一两个新项目。

所有这些因素以及它在市场上的主导地位让我相信，一旦当前的竞争态势减弱，携程将再次成为其所在行业最强企业之一。如果是这样，随着情况的稳定，或最快在2013年，携程必将重新录得不错的盈利增长。

一句话：当在线旅游领域现有的激烈竞争态势缓和後，携程料将录得健康的利润增长，而该行业的激烈竞争将最早或在明年年中降温。（完）

编译：黎黎/李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/张家伟

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