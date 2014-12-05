《阳歌专栏》英特尔投资16亿美元升级成都工厂

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**英特尔投资16亿美元升级其成都工厂**

一句话：英特尔投资其成都工厂，意在与中国合作打造大型国内移动设备芯片设计商，为其移动芯片开拓市场。

越来越多的迹象显示全球科技巨头英特尔(INTC.O)押注中国，报导称该公司打算大规模升级其成都工厂。英特尔在华拥有两个芯片工厂，一个在成都，一个在大连。两个月前，英特尔宣布了规模类似的投资，意在巩固中国无线芯片行业。我猜测这两个举动可能有关联。我预计英特尔的大连工厂也会进行类似的升级，中国将成为英特尔姗姗来迟的无线芯片举措的重要中心。

报导称，英特尔将斥资16亿美元升级成都工厂。英特尔大约10年前建造了该工厂，当时曾是其最大的在华投资。初始投资为3亿美元，随后规模翻番。该厂投入生产后，主要专注于科技含量较低的后端测试和组装工作。

大约四年前，英特尔在大连建造了更加先进的芯片工厂，投资额25亿美元。报导并未提及多少成都工厂升级的细节，该厂似乎仍将专注于后端工作。英特尔可能很快宣布对大连工厂进行类似的升级，不过投资规模可能会小一些，因为该厂更新一些。

这两个工厂最终都可能生产智能手机芯片。智能手机芯片行业发展很快，迅速取代传统的PC芯片。英特尔未能早些认识到移动芯片的重要性，其姗姗来迟的动作导致这部分市场已经被行业龙头高通(QCOM.O)和中型企业联发科技(2454.TW)等主导。联发科技的芯片大多根据欧洲芯片巨头ARM的架构设计。

为了在移动芯片领域奋起直追，英特尔似乎在押注中国。这看起来是相对明智的做法，因为这符合中国政府的意愿：打造一个国内厂商，规模足以与高通等企业在全球范围内竞争。目前中国本土芯片行业大多为小公司，缺乏成为全球巨头的资源。

为了整合该行业，与清华大学相关的紫光集团近期将国内两大企业展讯和锐迪科合并为一家企业。英特尔9月参与了合并，出资15亿美元占新公司20%股份，给予该公司相对较高的75亿美元估值。此前被认为是中国芯片厂商龙头的中芯国际(0981.HK)(SMI.N)目前的市值约35亿美元。

我认为投资16亿美元升级成都工厂不会让英特尔停下脚步，未来可能宣布升级大连工厂，投资额可能为10亿美元，英特尔还可能增持展讯和锐迪科合并后的公司，该公司可能根据英特尔的架构开始设计移动芯片，英特尔的成都和大连工厂进行生产。

芯片能否有市场是另外一个问题，因为英特尔需要说服智能手机和其他移动设备厂商进行尝试。如果英特尔能生产出好的产品，成功的机会还不错，因为很多芯片买家在寻求ARM和高通以外的购买渠道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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