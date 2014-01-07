《阳歌专栏》中国智能手机厂商亮相美国消费电子展

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**兰亭集势和蒙牛借外力巩固市场地位**

蒙牛乳业(2319.HK)和兰亭集势(LITB.N)凭借新的海外合作交易受到媒体关注，两家公司分别涉及的是合资和并购交易。我个人觉得蒙牛的交易更有意思且意义重大，是该公司努力成为中国领先乳品企业并最终走上国际化扩张之路的最新举动。但兰亭集势的交易却让投资者兴奋不已，其股价因此大幅反弹。

这两宗交易表明，中国企业日益重视通过引入外国合作伙伴以改善业务。此类合作早已司空见惯，中国在1980年代推进经济现代化以来，中外合资企业一直都是中国企业发展过程中的重要部分。但这波新的合作潮比以往的重点更明确，关键高层和更有针对性的合作关系发挥着更大的作用。

先来看看兰亭集势。有消息称，该公司收购美国社交电商网站Ardor。消息带动该公司股价在常规交易时段大涨20%，盘后又再涨7%。报道没有提及交易金额，我觉得金额不会很大，可能不到3,000万美元。

这项交易更有意思的地方是后者的高管团队也被兰亭集势收入麾下，其中后者的执行长MarkStabingas将出任兰亭集势的总裁。Stabingas曾在亚马逊(AMZN.O)支付部门担任高管，此项交易将令兰亭集势在美国拥有首个办公室。

这一点之所以重要，是因为兰亭集势在开发其独特市场，即向海外买家供应低价商品，与其他面向国内消费者的电商企业不同。兰亭集势去年6月首发上市后股价一度飙升，随后因季度业绩和前景展望令人失望而大幅下挫。尽管近期该公司股价反弹27%，但仍只略高于发行价9.50美元。我之前说过兰亭集势去年末被抛售的太厉害，我认为随着投资者再次关注其股票，这波涨势意味着该公司股价可能迎来新的反弹。

与此同时，蒙牛宣布与美国WhiteWaveFoodsWWAV.N组建合资公司。这项交易投资规模为8,500万美元，将在国内建生产WhiteWave特种产品的工厂，包括咖啡奶精、植物性食品和饮料。两家公司的股价大致持平，几乎没有受到交易的影响。

随着中国政府推动乳品行业整合，蒙牛正在快速发展成国内领先的乳品企业，上述交易则是该公司一连串与外国企业合作的最新交易。该公司的外国合作伙伴包括法国的达能(DANO.PA)、美国私募股权巨头凯雷等。

有人或许会指出，由于投资者预计该公司在政府牵头的行业整合中有望成为领先的乳品企业，其股价在过去一年已上涨50%有余。不过我认为，该公司股价仍有上涨空间，因为这些新的合作交易不仅会让蒙牛巩固在国内市场的地位，同时还可令该公司在接下来的3-5年通过大型并购登上国际舞台。

一句话：兰亭集势和蒙牛通过与外国企业的合作巩固市场地位，未来一年其股价仍可能进一步上涨。

**中国智能手机厂商亮相美国国际消费电子展**

一年一度的美国国际消费电子展（CES）又开始了，中国“三大”智能手机厂商华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)和联想(0992.HK)都在拉斯维加斯亮相，每家均着眼不同的发展领域。奇怪的是，我没有看到有关小米参展的官方介绍，尽管该公司准备2014年进行全球扩张。

中国大品牌的产品缺乏活力，虽然可靠，但过于实用，缺乏差异化。华为、中兴和联想在国内市场都取得巨大进展。在中国市场价格最重要，功能和名气则不那么重要。不过这三家企业在海外智能手机市场则不是很成功，因为在海外市场形象、功能和其他因素更加重要。在这样的背景下，每家公司在CES介绍自己产品时均强调了其产品的不同特点，从而突出差异化。

中兴推出了超轻超便携的投影仪，该产品至少概念上很有趣，重量仅一磅，比普通的大屏智能手机大不了多少。该产品搭载触屏技术，使用Android系统，同时还具有移动热点功能。我个人看好这样的策略，这反映出中兴意识到在智能手机领域与苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等巨头一决高下以前，可能需要在移动投影仪等更加小众的市场里提高名气。

与中兴在配件上发力不同，华为推出了6.1英寸的大屏手机AscendMate2，屏幕尺寸介于主流智能手机和平板电脑之间，与三星GalaxyNote手机类似。我个人认为，这些也被称作平板手机的大屏智能手机是奇怪的小众产品，不会有很多人用，因为既不能放在口袋里，又比主流的平板电脑小。因此我不会因为这个产品而大幅押注华为。

联想也推出了一些新的智能手机和个人电脑，专注于轻便和灵活性。我最为关注的是MIIX2，该产品既能作为笔记本电脑，也可以作为平板电脑。这种概念很好，虽不是新概念，我却也没有看到哪款产品能够很好地实现这个概念。我不确定联想这款产品能成为首个突破该障碍的产品，估计会不瘟不火。

小米联合创始人雷军的微博上没有提到CES，CES官方网站的参展商列表中也没有小米。我只是在一些博客中看到有人在CES发现了小米的智能手机小米手机2.

我猜测小米的代表可能悄悄地在与潜在分销商会面。如果小米真的参加了CES，该公司更加可能展示第三代智能手机小米手机3，小米网站已经可以订购小米手机3。无论情况如何，我觉得一家如此精通市场营销的企业错过这么好的宣传机会有些令人意外。当然，也许雷军希望在签署全球分销计划后再宣布大消息。

一句话：中兴在CES上专注移动投影仪，看起来是个好策略，针对小众市场；华为推出的大屏手机以及联想推出的MIIX2则料难受追捧。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳

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