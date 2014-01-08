《阳歌专栏》联想不急于进军美国智能手机市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**英利绿色能源和昱辉阳光分别与中日企业达成合作协议**

太阳能面板领域最近发生了两宗大型合作交易，主要涉及两家公司：一家是日本的昱辉阳光，一家是中国的英利绿色能源。这是该行业进一步复苏的又一迹象。首先，昱辉阳光宣布与一家日本太阳能项目开发商签订合同，为其提供太阳能光伏组件。英利宣布与中国中国核工业集团(China National Nuclear Corp)下属的中核汇能有限公司成立合资公司，兴建太阳能发电厂。

这两宗协议说明未来两年中国和日本市场对于太阳能面板制造商而言存在着巨大的潜力。截止目前，这两个市场均不是这一行业的主要市场，美国和欧洲占行业主导地位。但这种局面开始转变，中国计划加大太阳能发电能力，日本则自2011年福岛核事故后开始核能多元化脚步。中国和日本市场的崛起对于中国太阳能面板制造商来讲是可喜的发展。中国太阳能面板制造商很难打入欧美市场，因为欧美国家指控中国政府对本土制造商进行不公平的补贴。

让我们先从昱辉阳光开始，昱辉阳光的太阳能组件将被安装在日本山区的10余座地面安装电站中，总装机容量达420兆瓦，为周围的住宅用户提供清洁的太阳能能源。昱辉阳光没有提供日本合作伙伴的名字，但表示会在未来两年开始建设。对于昱辉阳光这样的公司而言，这一数字非常可观。最新季报显示，昱辉阳光的面板出货量总计为851兆瓦。这也是我报道这一行业三年来的最大宗交易之一。昱辉阳光的股价没有因为该新闻出现太多波动，但值得指出的是，该公司股价自年初以来上升了22%。

英利的情况有所不同。宣布与中国核工业集团成立合资公司的消息后，英利的股价上升了8%。2014年第一周英利股价已飙升40%。经历了两年的亏损后，这一行业的多数主要厂商料将在2014年最终扭亏为盈。

根据协议，英利与中国核工业集团公司下属的中核汇能有限公司(以下简称“中核汇能”)成立合资公司，并计划于2015年之前在国内共同开发中核系统内200兆瓦、以及中核系统外300兆瓦分布式光伏发电项目，总计容量500兆瓦。协议没有给出时间框架，但想必多数交付应在未来两年中完成，因中核集团急于满足中国政府在明年年底前实现35兆瓦发电能力的目标。

就在不到一周前，英利宣布旗下全资子公司英利能源（中国）有限公司已与大同煤矿集团下属的朔州煤电有限公司签署协议，双方将在山西省朔州市右玉县成立合资公司。我认为这一合作非常明智，因同煤集团是中国数一数二的产煤大户，因而在能源业经验丰富。同样重要的是，同煤集团拥有强大的现金流，足以应对新的核电厂建设。

英利与中核汇能组建合资公司也延续了同煤的模式。但我怀疑中国核工业集团公司的现金流可能不足，随着建设加速，有可能出现潜在的资金问题。而昱辉阳光的最新协议更为坚实，但有点奇怪的是，他们没有在声明中透露合作商的名字。尽管存在这些潜在的问题，投资者显然看好这一行业，我预计我们会在今年上半年看到相关企业股价的更多提升。

一句话：昱辉阳光和英利两家企业的新协议预示日本和中国市场的需求将在2014年喷发，这为太阳能面板制造商的股价提供了潜在的上升空间。

**联想不急于进军美国智能手机市场**

中国消费电子巨头们本周纷纷在拉斯维加斯举行的消费电子展（CES）上阐述其2014年的发展蓝图，联想(0992.HK)美洲区总裁GerrySmith提出了保守但看起来明智的扩大美洲智能手机业务的计划，该公司将首先针对拉美发展中国家，随后逐渐进军竞争激烈的美国市场。

联想与华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)和酷派等本土品牌竞争。这些中国企业生产的智能手机以可靠而闻名，大多是低端产品，缺乏差异化。这些企业目前大多数销售在国内取得，不过都在努力走出国门。

联想显然是这些企业中成功机会非常大的，因为联想的PC业务已经在发达国家和发展中国家开展得不错。Smith在消费电子展上接受采访时表示，公司将首先专注于巴西等发展中国家，联想品牌在巴西已有一定的知名度。

联想一年前在巴西进行了一宗并购，在该国的知名度颇高。该公司在俄罗斯等其他发展中国家知名度也相对不错，产品以质量较高、价格适中而知名。尽管2005年联想收购了IBM(IBM.N)的PC业务，联想在美国等发达国家的知名度仍要逊色得多。

Smith指出，公司将大量投入以提高知名度，然后才会大规模进军美国市场，暗示联想不急于进入当前主要由苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等巨头主导的美国市场。Smith的保守策略和联想CEO杨元庆去年给出的整体计划形成对比。杨元庆当时曾表示，公司将进军美国等西方市场。去年11月，联想宣布美国影星阿什顿·库彻将成为该公司在美国的品牌代言人。库彻曾在电影《乔布斯》中扮演苹果联合创始人乔布斯。

我个人认为Smith的策略令人耳目一新，也比较现实，而杨元庆的话时常显得太过自信。慢慢来的策略是否有效还不好说，我对联想能否在美国市场取得成功也有所怀疑。联想最大的缺陷在于不拥有苹果和三星的高性能、技术先进以及“酷”形象。

不过，库彻是改变形象的较好尝试。此外，小米的迅速崛起表明，只要营销得当，中国企业也可以塑造出技术先进而且时尚的形象。我想我们还需要时间观察联想的具体举措，然后才能预测其智能手机全球扩张能否成功。我认为联想在拉美成功的几率很高，但要在美国取得成功，联想的路还很长。

一句话：联想料很快成为拉美市场重要的智能手机制造商，而在美国和其他发达国家获得接受要走的路还很长。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王琛/程芳

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