《阳歌专栏》中国移动下周开售iPhone 或引爆价格战

**狗不理欲收购美国咖啡连锁店**

中国对外国食品企业的兴趣今年料增加，有消息称狗不理接近达成协议收购美国一家咖啡连锁巨头。中国食品企业近期进行了一系列海外并购，包括去年双汇斥资47亿美元买下了美国肉制品巨头Smithfield。狗不理的情况略有不同，收购对象为一家餐饮连锁店，而不是消费产品企业，暗示中国食品企业的并购出现了新的方向。

中国食品企业开展海外并购的主要目的是希望提升其产品质量，增加消费者信心。2008年以来中国曾发生多起食品安全丑闻。狗不理的动作还反映出中国食品企业希望走出国门。

我对这些并购的命运持有一些疑问，因为中国买家缺乏经验。不过值得欣慰的是，至少这些并购目标企业大多相对健康也能够盈利。这和其他行业中国企业的策略大不相同，他们往往寻找处境不佳的外国企业，虽然价格很便宜，但往往很难甚至无法拯救。

我们来看看有关狗不理收购的消息。狗不理称，已经与一家美国咖啡连锁企业签署初步收购协议，计划今年上半年完成并购。狗不理并未透露目标企业的名称，只提到该公司在全球40个国家拥有分店。

我上网搜索了一下，只有一则报道与此相关：甜甜圈连锁店唐恩都乐（DunkinBrands）DKN.N称不了解相关中文报道。我非常怀疑唐恩都乐是收购标的，因为该公司并不是真正意义上的咖啡连锁店，尽管其确实销售咖啡。而香啡缤（Coffee Bean & TeaLeaf）的可能性更大，该公司网站上称分店遍及约30个国家，在中国的表现也相对不错，在上海拥有二十几家店。该并购的规模相对很大，可能有几亿甚至高达十亿美元。

狗不理与香啡缤的合作显然符合逻辑，香啡缤可以借助狗不理在中国进行扩张，而狗不理也可能从香啡缤那里学到如何建立时尚的分店、开发新产品以及营销。营销对星巴克(SBUX.O)在中国的巨大成功有很大帮助。

中国企业收购海外食品企业的案例已经有不少，包括2012年光明食品出资10多亿美元收购英国Weetabix。中国乳制品企业也很活跃。预计未来会有更多类似的案例，可能出现一两宗规模在10亿美元或更多的并购。

一句话：狗不理即将收购美国一家咖啡连锁巨头，反映出中国企业对外国食品企业日益感兴趣，今年可能出现一两宗大规模并购。

**中国移动下周开售iPhone 或引爆价格战**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)准备在下周推出基于自身网络的新版iPhone，中国媒体对此充满期待。中国移动是中国三大移动运营商中最后一个与苹果签署iPhone销售协议的公司。开售iPhone几乎一定会促进中国移动最新4G网络，在春节前礼品性采购热潮的推动下，中国移动在未来两周预计会售出最多约200-300万部iPhone。但该协议的真正受益者却是苹果公司，因为中国其他两家运营商也在以新手法促销iPhone产品，iPhone或将由此迎来销售热潮。

苹果可能希望忘记2013年在中国的坎坷经历。这一年，苹果面临着无数的挑战，由此产生的广泛负面影响伤及苹果在有品牌形象意识的中国消费者眼中的形象。与此同时，国内智能手机制造商推出了众多廉价智能机，让消费者有了更多选择。

苹果2013年针对中国市场的确作出了一项具有里程碑意义的决定，即在推出新款iPhone5s和5C时将中国纳入了全球首发市场名单中。新款手机的推出没能引发很多追捧，部分归因于苹果早些时候蒙受的负面影响，以及新款iPhone手机只能透过中国联通(0762.HK)CHA.U和中国电信(0728.HK)(CHA.N)这两家相对较小的运营商售出。

中国移动定于下周五发售iPhone5s和5c多少有点虎头蛇尾，因为两款机型在中国联通和中国电信都有卖。但是，中国移动逾7.5亿用户的基础将为苹果公司提供大量的潜在买家。自上月开始，两款机型均可在中国移动网站上提前订购。

有媒体现在报道称，中国联通和中国电信已调低iPhone合约价，看似是开启了引爆苹果销售热潮的价格战。据报道，中国电信的降价幅度最大，达到24%。报道称，中国联通的降幅为15%。

中国移动迄今尚未宣布价格计划，有鉴于其已经开始接受预订，不公布价格似乎有点奇怪。但媒体报道称，就在中国移动宣布将在下周五发售iPhone后，中国联通和中国电信此举是先发制人，旨在防止其高端客户“叛逃”。

那么，我是如何看待iPhone在华前景的呢？正如上文所提，我真心认为，苹果公司想要实现同中国移动推出iPhone手机一样的轰动效应很难，因为这款手机在中国开售已经有超过3个月。但财大气粗的中国移动可以为其iPhone合约机提供非常优惠的价格，使iPhone5s和iPhone 5c与某些国产高端机具有可比性。

当然，我们不得不对中国移动真正的iPhone合约机售价拭目以待。如果优惠力度很大，目前看来这似乎很有可能，那么中国联通和中国电信可能也会被迫进一步降价。这可能会开启一轮价格战，而受益者会是苹果和广大消费者。

一句话：中国移动下周很可能报出非常具有吸引力的iPhone合约机价格，引发最终有利于苹果公司的新一轮价格战。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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