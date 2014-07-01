《阳歌专栏》艺龙大涨 联众大跌

**艺龙大涨 联众大跌**

在线旅行服务提供商艺龙LONG.O和刚刚上市的联众国际(6899.HK)股价大幅波动，凸显中国互联网行业需要整合，因较小公司缺乏长期发展良好的资源。艺龙股价大涨20%多，成交量为数年高点，这必将引发并购猜测。联众上市首日大跌17%，因投资者对中等规模的中国游戏企业不感兴趣。

艺龙和联众在各自的领域里都是中等规模的企业。艺龙股价大涨后市值为7.7亿美元，而行业龙头携程网(CTRP.O)的市值为87亿美元，后起之秀去哪儿网QUNR.O市值32亿美元。联众市值3.75亿美元，行业龙头腾讯(0700.HK)市值1,400亿美元，网易NTES.N也有100亿美元市值。

艺龙股价大涨22%，成交量为其日均成交量的10倍还多。该公司还没有发布任何消息，这意味着股价大涨可能是市场猜测会有并购发生。

过去两年里，很多在美上市的中国企业选择私有化，尤其是这种中等规模而且投资者兴趣不足导致股价数年低迷的企业。过去一两年里，随着去哪儿网、同程网和途牛(TOUR.O)等企业的崛起，在线旅行行业有些过热了。

美国旅游巨头Expedia(EXPE.O)长期以来一直是艺龙的大股东，去年底持有艺龙82%有投票权的股票。投资者可能押注Expedia或会将艺龙私有化。私有化将允许Expedia在公众视野以外对艺龙进行调整，提升艺龙不佳的表现。

联众是越来越多选择赴香港而不是美国上市的科技企业之一，这些企业可能认为香港投资者比美国投资者更加熟悉大陆企业，因此兴趣会更大。

联众上市首日的表现说明这样的理论可能不太准确。该公司此前称，计划融资约1.2亿美元。该公司IPO定价为4.25港元，上市首日大跌17%收报3.53港元。去年10月上市的竞争对手云游控股(0484.HK)表现也非常低迷，股价已经下跌约一半。

这些表明，旅游、游戏和其他科技行业的中等规模企业料表现低迷，因长期增长前景疲软，无论上市地在哪儿。那些能正确找到会成为被收购标的企业的投资者可能仍会赚到些钱。这并不容易，如果我是一名投资者，我会选择回避这些企业，专注于行业龙头。

一句话：艺龙股价大涨或许预示控股股东Expedia或会将其私有化；联众上市首日大跌，股价料低迷。

**乐视成功起诉小米盒子盗播侵权**

中国一向以盗版猖獗闻名，但随着寻求保护知识产权的新一代视频运营商的崛起，中国现在突然成为了坚定的版权保护倡导者。在这一最新且多少有些意外的形势下，互联网电视运营商乐视(300104.SZ)起诉小米盒子盗播案取得胜诉。

我留意中国的盗版领域已经有一段时间了，我也承认，我自己都时不时会买几张盗版DVD。我注意到政府会定期处理该问题，也总会看到警方关闭几间门店，但似乎没有任何行动能彻底根治这一问题。

所有这些都在去年开始出现转变，新一代私营企业作为一股新生“强执”力量开始涌现，可能最终会解决这一“顽疾”。盗版执法领域的最新例子就是，乐视成功起诉小米侵权。

根据判决，小米将停止通过小米盒子播出10多部版权隶属乐视的影视作品。对于麻烦不断的小米盒子而言，这是个新挫折。小米在2012年底首次推出时便陷入了监管风暴。小米随后解决了这个问题，但此后又卷入了与优酷土豆YOKU.N等其他版权所有者类似的版权冲突中。

所有这些法律行动凸显出小米以及很多其他提供互联网电视产品的公司所面临的问题。几乎所有的大型互联网公司在去年进入这一领域，很多通过与TCL(1070.HK)(000100.SZ)和创维(0751.HK)等大型电视制造商合作的方式。既然进入这一领域，这些公司现在不得不小心行事，以避开提供版权属于其他公司的服务内容。

此案是一连串法律诉讼中的最新一起。最近一起重磅行动是，快播被处以2.6亿元罚款。该公司是一家视频播放器制造商，也是一家网站运营商。据悉，该行动是深圳市政府在腾讯的游说下采取的行动。

过去几周，互联网门户网站搜狐和《广州日报》采取法律行动，指控“今日头条”侵犯版权并要求其赔偿损失。去年有一起最长轰动的法律行动是，包括腾讯、搜狐在内的多个视频网站运营商联合好莱坞顶级影视公司，指控百度<BIDU. O>侵权。

所以更大的问题是：这些行动将去往何方？当新一轮司法行动尘埃落定时，视频运营商前景如何？很大的可能是，腾讯、乐视和搜狐等知名企业很可能会成为称职的版权警察，导致那些依赖盗版内容的中小型网站关门。但所有这些法律行动都会让大型互联网视频网站的前景碎片化，因为播出内容会由于所有权问题变得很有限。

一句话：腾讯、乐视等新一批版权保护警察会让很多依赖于盗版内容的网站关门，同时也会造成互联网视频业前景碎片化。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王琛

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