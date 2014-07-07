《阳歌专栏》Facebook推进入华计划 Line被屏蔽

**Facebook推进入华计划 Line被屏蔽**

报导称，Facebook(FB.O)推进入华计划；日本手机即时通讯应用Line在大陆的服务受到干扰，可能是因为敏感内容。这两则新闻表面看起来不同，实际上从大的角度看很相似。中国对Facebook,、Line和Twitter(TWTR.N)等海外社交网站非常谨慎，因为这些企业并不需要遵守中国严格的审查制度。因此，这些企业如果想在中国开展业务，就必须在中国设立办公室，用本土服务器提供服务，这也是Facebook和Line正在做的事情。

今年早些时候，有报导称两家公司都准备进军中国，虽然风险很大。5月，媒体报导称Facebook计划在北京设立一个销售办公室，正式进军中国。此后不久，其他媒体报导称Line也准备入华。Line应用在亚洲已经很知名，拥有4亿用户。

最新报导称，Facebook已经租下北京CBD一处800平方米的办公室，租期三年。Facebook尚未开始正式配备办公设施，不过如此大的面积暗示员工数量可能有几百人。

之前的报导中提到Facebook暗示准备在北京设立一个办公室，我当时就说，该办公室的员工最初几乎肯定是专注于销售，但Facebook也将开始考虑建立中国网站。

2009年开始，Facebook和Twitter的网站一直被中国屏蔽，因含有敏感内容。Facebook一直表示希望在中国拥有一个社交网站，租下这么大的办公室暗示该公司有推出本地化服务的长期计划。我甚至觉得Facebook可能在两年内建立一个中国网站。

上周有报导称，Line在中国被屏蔽，引发很多中国用户的不满。雅虎(YHOO.O)旗下的照片分享服务Flickr和微软(MSFT.O)旗下的OneDrive存储服务等也被屏蔽。

中国不会解释为什么进行屏蔽，观察者们则乐于猜测幕后的原因。媒体猜测此次屏蔽可能与香港七一大游行有关。

我觉得Line被屏蔽将是暂时的，但也存在长期遭屏蔽的可能性。这将促进Line加速进军中国的计划，该公司年底前可能推出独立于其全球服务的中国服务，遵守中国的审查制度。

一句话：Facebook在北京租下一处很大的办公室，Line近期在华被屏蔽，暗示两家公司都可能加快推出中国本地化服务的速度。

**网秦：注定会走向末路？**

三年前，始于东南融通的一连串会计丑闻，导致一些在海外上市的中概股企业倒闭。当时做空机构不断发起攻击，曝光中概股企业的会计丑闻，此事凸显许多中国企业存在激进的会计行为。但在东南融通及一两家大型企业倒闭后， 所有主要中概股企业都设法力抗袭击，保持公司正常运营。眼下，面对网秦移动(NQ.N)传出的不好信号，引发一些投资者思索是否又有一家企业要倒闭。

网秦2012年在纽约上市，我当时关注过该公司，但之后由于其规模相对较小，就没有继续关注。去年10月，该公司意外发行规模接近2亿美元可转债，再度引起我的关注。当时中国大型互联网企业纷纷发债，但之所以让我觉得意外的是，网秦基本上算不上此类范畴的企业。

但网秦没有太多时间来享受发债的成功，该公司在同年10月便遭到做空机构浑水的攻击，后者称其存在“重大欺诈”。浑水报告称，网秦2012年营收中至少72%是虚构的。受此影响，网秦股价重挫。

此后，该公司不时出现在新闻报导中，包括其高层对浑水指控矢口否认，同时还宣布喜人消息以重拾投资者的信心。其他遭遇做空机构袭击的中概股企业曾使用过类似举措，许多中概股股价最终恢复到遭攻击前的水平甚至有所超越。

网秦股价也曾呈类似走势，在今年3月前缓慢上涨，收复了大多数失地。但在此后，由于投资者对该公司财务状况的疑虑难消，其股价显示疲软迹象。要承认的是，我之前以为这样的疲软是买入良机，因为当时没有迹象显示美国证券监管机构会对网秦启动正式调查。

但这种希望突然就化为乌有，最新消息暗示该公司可能存在一些激进的会计行为。根据媒体报导，网秦审计委员会主席辞职，这通常是在公司会计方面存在分歧的早期迹象之一。还有消息称，网秦外部审计方普华永道中天会计师事务所希望扩大对该公司2013年财务报表的审计。

最新消息没有让投资者感到放心，网秦股价在华尔街最新交易时段遭到抛售，下跌32%，最终收报4.58美元，为其首次遭遇攻击前水平的五分之一，是其在遭遇攻击后于3月所触及高位的四分之一。

眼下的主要问题是：网秦是否行将走向末路？这样的可能性无疑在与日俱增，从目前情况看该公司走向末路的机率高达60%。如果审计结果不好，亦或是外部审计方辞职，都可能大大提升该公司倒闭的可能性，要是再传出美国监管机构正式调查的消息，可能也会带来类似影响。如果这些情况都没有出现，审计方也没有发现网秦财务报表中存在违规行为，那么该公司股价则有可能上涨。但至少在目前，我还是建议长线买家和风险容忍度低的投资者避开该公司。

一句话：网秦审计委员会主席辞职，加上外部审计机构扩大对其2013年财务报表的审计，意味着该公司破产的机率高达60%。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳

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