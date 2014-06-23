《阳歌专栏》4G时代短信业务濒临消亡

2013年12月5日，在北京拍摄的显示有微信和微博应用的照片。 REUTERS/Petar Kujundzic

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**《变形金刚4》面临推迟首映风险**

中国电影市场票房的巨大潜力是大家热衷谈论的话题，但是中国市场也隐藏着很多独有的不确定性，相关风险亦值得人们警惕。中国政府严格的审查制度使监管成为中国市场的最大风险之一。现如今，法律问题也成为备受关注的焦点。有消息称，北京盘古氏投资有限公司因商业纠纷试图推迟《变形金刚4》的首映。该公司推迟首映的诉求能否实现，我们还要拭目以待，而首映推迟可能会让美国派拉蒙公司很头疼。

电影推迟上映对于普通电影观众而言似乎是小事一件，对他们而言，无非是推迟几天或几周看他们喜欢的电影。但对于电影公司则更为复杂，因为影院通常会提前几个月预定电影，以实现票房收入的最大化。因此，对于像《变形金刚4》这样的大片更改上映日期可能会让影院运营商的排期突然出现空白，而当他们在稍后尝试重新调整该片排期时也会很头疼。

根据最新报导，北京盘古氏投资有限公司宣布全面解除与电影《变形金刚4》的合作，并将包括影片出品方派拉蒙在内的多家合作方告上法庭，宣称对方“恶意欺诈”并致函广电总局要求影片推迟或停止上映。此案中，停映或推迟上映的诉求与审查没有任何关系，反而是肇因于派拉蒙和盘古之间的商业纠纷。

报导没有对这场商业纠纷作出任何解释，但似乎是一起与电影产品植入有关的典型案例。在这种协议中，商品制作方或者说商品所有人付钱在电影中进行产品植入。例如可口可乐或支付数百万美元，让电影中的主要角色饮用其旗下的某款饮料。

报导称盘古公司称，在盘古全面履约后，对方却告知盘古的合同权利除在影片中能够实现外，其他权利均无法实现。该纷争或许起源于中英文合同版本的不同之处，凸显出这种国际协议的另一个潜在风险。派拉蒙称正致力于解决纷争，首映式不会因此事推迟。《变形金刚4》有望成为今年全球最吸金的大片之一。

《变形金刚4》在过去几年已经成为中国媒体的头条，因为这是首批引入海外中国投资者和部分中国本土演员的重磅电影之一。这部电影应有助于该片获得中国的大力支持。中国已迅速崛起，成为继美国之后全球第二大票房国。

影迷们或许有种似曾相识的感觉，这多少有点像去年电影《被解放的姜戈》(Django Unchained)推迟上映所遇到的问题一样。该片原计划在去年春天上映，但监管部门在没有给出具体原因的情况下推迟其上映。该片虽然最后上映了，但为影院运营商和电影制造方带来了不小的麻烦。此案中，我认为《变形金刚4》在本周上映前可以与盘古公司达成一致，但这一插曲几乎肯定会让派拉蒙觉得头疼，因为派拉蒙在这个时候更愿意聚焦影片推广。

一句话：商业纷争不太可能推迟《变形金刚4》的首映，但却凸显电影制作方在中国市场遭遇这类风险的可能性在上升。

**4G时代短信业务濒临消亡**

数据显示，短信业务量下滑的速度在加快，凸显中国三大电信巨头寻找营收替代品的紧迫性。短信业务量下滑已经不是什么新闻了，三大巨头过去两年里都谈到了这个情况。2012年底，中国移动(0941.HK)和腾讯(0700.HK)曾因为微信的迅速崛起而产生纠纷。

最新数据显示，1-5月全国移动短信业务量仅有3,146亿条，同比下滑18.4%。显然，短信业务量中很多都是垃圾短信，三大巨头从中获得不到什么营收。

假设其中一半的短信收费0.10元/条，这大约折合157亿元总营收，下滑的营收为35亿元。根据各家的市场份额，中国移动可能失去了高达4亿美元短信营收，其他两家为中国移动的一半。

中国移动在2013年年报中称，短信业务量为7,341亿条，上年同期为7,445亿条，降幅约为14%。短信营收下降6.5%或约30亿元至413亿元。

如果目前的趋势持续，今年短信业务营收可能下滑20-22%，2015年情况将更加严峻。微信等互联网通讯服务对短信的替代并不令人意外，这和10年前手机代替传呼机的情况类似。

我估计短信业务还能持续大概两年，就会和传呼机落得同样的下场。三大巨头都在试图进军与微信类似的基于互联网的应用服务（OTT）。

中国联通(0762.HK)(CHU.N)去年宣布与腾讯合作，鼓励用户在其网络上使用微信。中国电信(0728.HK)(CHA.N)随后与网易(NTES.O)合作开发新的OTT服务。中国移动也采取措施改革飞信，预计未来几个月会推出新版本。

不过角逐通讯市场的不只是三大电信巨头。报导称，日本通讯巨头Line正在招募中国团队，今年晚些时候进入中国市场。我预计美国巨头WhatsApp未来12个月也会进军中国。在如此激烈的竞争环境下，凭借短信业务轻松获利的时代已经成为过去，三大巨头的短信业务收入几乎肯定会越来越少。

一句话：未来两年，中国三大电信运营商的短信业务收入料消失，它们将被迫与新一代OTT服务提供商分享营收。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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