《阳歌专栏》酒鬼酒退守湖南大本营

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**《变形金刚4》将如期上映 复星国际投资好莱坞公司**

就在我写下商业纠纷或让《变形金刚4》推迟上映第二天，媒体报导称，此次商业纠纷已经得到解决。与此同时，中国私募股权投资者复星国际(0656.HK)宣布投资美国好莱坞Studio 8公司。Studio 8是由华纳兄弟集团前总裁Jeff Robinov创办。这两则新闻都说明，连接中国和好莱坞的列车继续获得动力，甚至北京方面都愿意帮助化解商业纷争，这一纠纷若持续可能会造成数百万美元的销售损失。

先来迅速回顾一下此次纠纷，北京盘古氏投资有限公司试图推迟《变形金刚4》本周在中国的上映，原因是派拉蒙没有如约在影片中体现盘古氏旗下写字楼盘古大观。盘古氏请求中国电影监管部门推迟该片的上映，直到问题得到解决。

我昨天写过，此次纷争不太可能会影响《变形金刚4》在中国的首映，因为此间受到影响的东西太多，包括中国演员和中国投资方对此片的巨大投入。当然，商业压力几乎肯定是此事获得迅速解决的主要因素。派拉蒙发言人周一称，问题已经解决，影片没有进行任何更改，《变形金刚4》将如期于周五在全球上映。关于纷争的解决没有任何进一步的细节，但解决得如此迅速说明，当涉及到可能会造成巨大损失的大片时，中国不会允许本土企业找麻烦。

基于这种情况以及中国国内票房迅速增加几乎肯定是复星国际投资Studio 8的重要原因。复星国际的声明泛泛而谈，缺乏具体内容，但复星国际称将利用其资源为Studio 8的电影引入更多中国元素，以助其提升在华吸引力。

此前，有报导称华谊兄弟将入股Studio 8，拟投资1.2亿至1.5亿美元。最新报导对华谊兄弟投资Studio 8的事情有多种说法，有的说该协议已被搁置，有的说还在推进中，并将给予华谊比复星更多的股权。

有趣的是，复星国际在其声明中称，公司就Studio 8所制作电影在内地、香港、澳门及台湾地区的发行安排将拥有重大话语权。早前的媒体报导曾暗示，华谊将获得Studio 8所制作影片在中国的发行权。因此复星国际的声明可能意味着，Studio 8最初与华谊兄弟的协议要么已经谈崩，要么是早前的谈判内容已有变化。

最新合作说明，复星国际正在成为中国主要的海外投资者之一，有能力在各行业达成重大协议。在媒体领域，复星国际此前曾投资户外广告公司分众传媒以及本土电影制作公司博纳影业BONA.O，去年还有报导称，复星有意购买美国巨擘福布斯传媒。预计未来两年不但复星国际和华谊兄弟会有更多的此类媒体合作，日渐增多的中国媒体企业也会进行类似合作，以期抓住中国蓬勃发展的电影市场之机。

一句话：围绕《变形金刚4》商业纠纷的迅速解决以及复星国际的重磅投资都说明中国投资者和好莱坞的合作不断增加。

**酒鬼酒退守湖南大本营**

过去18个月里，中国白酒行业陷入混乱。有报导称，酒鬼酒(000799.SZ)收缩全国战线。更大的问题是其他白酒生产商是否会效仿，以及酒鬼酒能否继续生存下去。对于竞争激烈而且亏损的白酒行业来说，我猜测急需进行的整合终于将要开始。过程可能不会一帆风顺，因为地方股东不愿放弃控制权。

2013年初的一场丑闻导致白酒行业陷入一年多的危机：因很多白酒生产商在蒸馏过程中使用塑料容器，导致很多白酒的塑化剂含量很高。中国政府在2013年晚些时候开始推行严格的节俭举措，引发公务白酒消费量和白酒礼品消费量的下降。

很多中国白酒企业都受到了巨大冲击，从去年年初开始，贵州茅台(600519.SS)和五粮液(000858.SZ)的股价都下跌了40%左右。酒鬼酒等中端品牌的前景更为低迷，他们的股价从去年年初起下跌了约80%。

最新报导称，酒鬼酒将放弃全国分销策略，专注于湖南本地市场。这对酒鬼酒来说将是巨大转变，因为目前其全国销售规模约8亿元，本地市场销售占比仅4-5%。

酒鬼酒一高管表示，公司希望未来三年将湖南的年度销售规模提升至30亿元，这是目前销售规模的75倍。这样的目标显然不切实际，我预测收缩后的酒鬼酒规模将大幅下降，三年后销售超过1亿元就不错了。

削减规模可能是好事，也可能是白酒行业所需要的。白酒行业需要真正的整合，就像过去20年中国的啤酒行业所经历的一样。我记得上世纪80年代的时候，中国很多小城市也拥有自己的啤酒品牌，很多质量不可靠。很多啤酒品牌现在已经消失，取而代之的是五六个全国性品牌。

地方阻力是整合的一大障碍，很多像酒鬼酒这样的品牌拥有很长的历史，地方政府股东不愿将品牌卖给外人。可能出现的情况是出售非控股股权。这将为打造新一代拥有全国性规模的大型白酒企业铺平道路，酒鬼酒等规模较大的地方性品牌或能得以继续存在。

一句话：酒鬼酒退守湖南大本营，看起来是不错的战略，其他中端品牌或许会效仿，白酒行业或出现一轮有限的整合。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。