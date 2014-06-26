《阳歌专栏》中国零售电子行业调整

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**零售电子行业调整**

中国零售电子行业的几条新闻反映出该行业竞争高度激烈，利润率非常低。消息称，美国零售巨头百思买(BBY.N)关闭大多数在华自有品牌门店三年后考虑卖出中国业务，电子商务巨头亚马逊(AMZN.O)也考虑退出中国家电市场。但中国企业爱施德(002416.SZ)则反其道而行之，收购了中国最大的网络手机卖家三际数码。

这些都意味着未来几年很多零售电子企业在中国的日子仍将艰难，随着巨头的离去，该行业可能出现更多调整。外国零售商比中国同行更加注重获利，如果感觉未来三五年看不到很大的获利潜力，会较早地放弃表现不佳的业务。

过去两年里，百思买缓慢收缩全球业务，试图重振处于困境中的美国业务。2011年，百思买关闭了在华自有品牌门店，因中国消费者对其更好的服务不那么感兴趣，而更加喜欢竞争对手提供的更低价格。

现在媒体报导称百思买正在考虑卖出剩下的中国业务，这些业务包括Best Buy Mobile和五星电器。报导指出，这些业务的价值最高可能为3亿美元，并称百思买正在和一些投行进行合作。看好中国的人可能对此感到失望，但对于一个至少未来五年看起来必将艰难的行业来说，这似乎是好事。

报导称，亚马逊考虑放弃在其中国网站上直接销售家电，改由第三方商家进行销售。亚马逊的收缩规模看起来比百思买小得多。亚马逊给出的原因包括竞争激烈、难以找到为消费者上门安装的企业。亚马逊可以很容易地将物流问题外包给第三方商家，因此亚马逊此举看起来非常符合逻辑，有助于公司专注于更加重要的领域。

爱施德宣布3亿元收购山东三际旗下的三际数码，三际数码是阿里巴巴旗下天猫和淘宝最大的手机卖家。收购规模相对较小，分两阶段进行。较低的收购价格反映出三际数码利润很小，尽管其是最大的网络手机卖家。

我对爱施德和三际数码都不熟悉，不好说并购的影响。阿里巴巴估计会密切关注，因为三际数码可能为天猫和淘宝带来大量成交额。在竞争开始减弱前，估计会看到零售电子行业更多类似的交易和其他调整。

一句话：百思买和亚马逊收缩中国业务，爱施德收购中国最大网络手机卖家，这些都反映零售电子行业激烈的竞争，未来两年料出现很多类似的调整。

**中森加入债务违约行列**

中国债务违约的企业继续增多，有消息称中森0930.HK在试图回购优先票据之际未按期支付优先票据利息。要说明的是，我之所以关注此消息，与近期同中国一位银行家的聊天有一定关系。这位银行家向我解释了企业还债遇到困难时的幕后事情，从中可以看出为何迄今没有出现大量债务违约的原因。

先来看看相关的消息。有报导称，中森正在设法解决此事。该公司上周未支付到期的优先票据利息，这批票据规模为1.8亿美元，票面利率为10.25%。

中森的这批票据将于2015年到期，该公司目前正在为了提前赎回而游说票据持有人。为了提前赎回这批票据，该公司最早于去年11月就游说票据持有人，此后数次延长购买要约，就在本周还延长了购买要约。但目前为止，只有大约三分之二的票据持有人接受了要约，远低于80%的规定。

相关报导还暗示中森可能存在财务骗局。这不禁让人想起了嘉汉林业的会计丑闻，相关丑闻最终导致嘉汉林业破产，并引发了2011年针对中概股的信任危机。尽管有人可能认为这与中国森林为何违约有相关性，不过仍是两码事。

随着中国经济放缓，许多中国企业无力偿还债务的迹象与日俱增。今年3月，上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)因无法支付债券利息，成为中国现代史中首个违约的债券发行商，此事引起媒体普遍关注。去年，通过工商银行(1398.HK)(601398.SS)销售的一款高收益投资产品因无法履行债务，也引起媒体关注。

再来看看我与那位银行家近期的聊天，以及这对未来数月企业债市场的意义。这位银行家告诉我，由于中国投资银行业发展不成熟，目前中国的大多数企业债都由传统银行承销。在企业出现还债困难时，负责承销的银行通常会出手援救。银行出手援救有几方面的原因，其中包括政治压力、保护自己名声等。

银行援救的方式相对简单，即在债券发行人面临违约风险时，银行通常会提供紧急贷款，帮助企业回购债券。这种做法在国内市场可能有效，因为大多数债券持有人为国有实体，他们能意识到提早赎回债券与政府维持金融市场及社会稳定的大方针吻合。

但对于像持有中森债券的国际投资者而言，他们不太可能在乎政府方针，只是想获得较高的利息收入。此外，只要企业面临的是有限的困难，那么银行才会提供紧急援救。不过，如果这种窘境失控，那么在接下来两年，则会出现更多违约事件，不论这些债券是面向国内投资者还是国际投资者发行。

一句话：中森未按期支付票据利息，是中国企业债市场遭遇窘境的最新迹象，鉴于中国经济放缓，接下来两年企业债违约事件会急剧攀升。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。