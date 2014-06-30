《阳歌专栏》中国电信和中国联通获准开展LTE混合组网试验

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国电信和中国联通获准开展LTE混合组网试验**

工信部批准中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)开展TD-LTE/LTEFDD混合组网试验。LTEFDD是国际通行的4G标准。

我赞赏中国联通和中国电信持续向工信部施压。中国电信今年大幅减少对3G网络的推广，导致前五个月用户数量下降。中国移动(0941.HK)(CHL.N)凭借去年12月获得的国产4G牌照TD-LTE进一步扩大市场份额。

中国移动因采用不太成熟的国产4G技术而获得半年的先发优势，有人可能说中国移动的先发优势可能有一年，因为中国联通和中国电信现在只是在进行试验。

了解情况的人很轻易地就能看出中国电信根本没打算建造TD-LTE基础设施。中国联通可能打造少量TD-LTE网络，但几乎不会进行推广，只是为了满足工信部发展国产技术的愿望。

爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯ALU.PA、Nokia Solutions Networks、华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)五大电信设备巨头料都能从中获益。

中国电信和中国联通何时能够获得LTEFDD牌照、以及他们将做何种力度的推广是更加重要的问题。两家公司应该都不需要多少时间进行试验，因为LTEFDD技术在过去几年里已经被大多数全球巨头试验了很多次，大部分主要问题已经解决。因此中国电信和中国联通有望在年底前推出LTEFDD服务。

我预计两家公司都将非常积极地推广LTEFDD，有望增加用户数量。基于LTEFDD标准的手机有很多，各种价位都有。我预计2014年余下时间里中国电信和中国联通试验LTEFDD期间业绩会有些疲软，不过接近年底时用户数量有望出现新的增长。

一句话：中国电信和中国联通有望在年底前推出基于LTEFDD标准的4G服务，通过积极的推广抢夺中国移动的用户。

**腾讯联姻58同城 小米投资迅雷**

新近上市的企业正在成为中国科技巨头青睐的投资目标，58同城(WUBA.N)和迅雷(XNET.O)正分别获得腾讯(0700.HK)和小米的支持。与此同时，新股发行方面传出消息称，长期搁置的新华网上市计划最终向前推进。此事之所以格外引人关注，是因为新华网和人民网近期合并了在线搜索网站。

先从腾讯说起，该公司宣布将斥资7.36亿美元，收购58同城大约20%股权。这项交易沿袭了腾讯的一贯模式，即青睐于收购像58同城此类企业的大量非控制股权，然后腾讯再与这些新的战略伙伴携手寻求协同效应，同时允许他们的管理方大体上继续保持独立。

对于腾讯与58同城的上述交易，我其实觉得没有产生协同效应的太多潜力。58同城是分类信息网站，通常被称为中国的Craig's List。但投资者的回应却很热烈，消息传出后58同城股价上涨5%，该公司市值因此接近45亿美元，远远超过腾讯收购股权出价暗示的37亿美元估值。

迄今为止，58同城股价已较去年末时的首发价上涨两倍，而且投资者显然希望与腾讯的上述交易能带动该公司股价进一步走高。两家公司可能通过让58同城出现在腾讯大受欢迎的社交网络平台上，来找到一些协同效应。但我预计，58同城股价短期内可能稍作喘定，甚至会有所回落，因为两公司联手所带来的新好处不太可能很快显现。

再来看看迅雷。该公司一周前上市，在整体市况低迷的情况下表现出人意料地出彩。在上市之际，该公司正在磋商与小米的战略合作事宜，如今有消息称小米已经收购了迅雷近30%股权。

这也就解释了迅雷股价自上市以来一直表现很好的原因，目前该公司股价已较首发价上涨了大约25%。小米的投资让迅雷告别了中国仅剩的没有引入战略伙伴的视频网站的身份，在接下来两年这应当对迅雷构成利好消息，但同时也意味着迅雷今后的前途将与小米智能手机、小米盒子及相关视频服务等业务的成功密切相连。

最后来看看新华网。新华网最初计划最早于2011年末在境内上市，但迫于无奈只能看着人民网领先一步上市，然后中国IPO市场又因新股发行禁令而被冻结。如今，媒体报导称新华网重启上市计划，提交了上市申请，但报导未披露融资规模。新华网称，其2013年营收和净利分别增长37.5%和23.9%。

对于关注中国媒体类股的人士而言，需要指出的是，尽管整体市况低迷，人民网股价目前却较发行价上涨一倍有余。新华网股价可能也会呈类似走势，这与其盈利潜力如何关系不大，更多的是与其政治关系有关。人民网和新华网旗下在线搜索网站去年合并，这可能为这两家官媒巨头网站的合并提供良好模板。鉴于此，如果人民网与新华网最终合并，我不会感到意外，时间或许就在接下来的两三年内。

一句话：因市场对腾讯与58同城联姻预期过高，之后58同城股价可能有所回落；得益于与小米日益加强的关系，迅雷股价应会继续攀升。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/程芳

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