《阳歌专栏》京东宣布招股价区间 途牛上市开局不错

**京东宣布招股价区间 途牛上市开局不错**

就在中国企业赴美上市似乎景气不佳的时候，在线旅游网站途牛上市首日的表现还不错，中国第二大电子商务企业京东的招股价区间也相对较高。随着投资者厌倦投资中国互联网企业，这些信号是人气下滑趋势的继续，但也显示出市场仍有一线生机，因此我维持年初的判断：目前的上市窗口可能延续到6月底。

过去几周，IPO市场有很多复杂信号，在这里我就不再一一赘述。微博(WB.O)上个月大幅削减融资规模，不过上市首日的表现还很不错。该公司股价随后稳步走低，但仍比17美元的上市价格高5%。

先来看看京东的最新消息。京东终于宣布招股价区间，最高融资17亿美元。之所以说“终于”，因为京东在2月初就提交了上市文件，花了三个多月时间才宣布招股价区间，耗时这么久暗示该公司及其承销商不得不在幕后艰难努力以获得投资者的兴趣。

招股价区间为16-18美元，暗示最高估值可能达到250亿美元，这对三年前还只有100亿美元左右估值的京东来说算不错了，但和过去两年里估值迅速上升的一些企业相比则要逊色不少。

我预计京东在本周或下周会确定最终IPO价格并上市。考虑到近期的趋势以及京东的融资规模，我预计京东IPO价格可能在招股价区间的低端，融资规模接近10亿美元。即使是这样的表现，在目前的市场环境下也算不错了。

途牛的上市之路也并非一帆风顺。9美元的IPO价格位于招股价的低端，融资规模为1.17亿美元。该公司上市首日表现强劲，一度上涨17.6%，最终收高11.9%。

安全软件商猎豹移动(CMCM.N)上市首日的表现也很不错，受益于三家公司的支持。途牛近期与携程网(CTRP.O)联手也令其获得了一些帮助。这些表明，行业龙头或与行业龙头有关的企业在目前的环境下仍能表现不错。而没有这些关系的企业可能表现不佳，尤其是那些亏损的企业。估计在下个月IPO窗口最终关闭前，可能还会有一两家大型企业的上市表现不佳。

一句话：中国企业赴美上市窗口可能持续到下个月，行业龙头或与行业龙头有关的企业将获得青睐。

**Toto上海工厂发生工人罢工**

近期在华大型跨国公司工厂出现的工人罢工潮向中心地区蔓延，有消息称洁具巨头Toto(5332.T)上海工厂的工人在上周罢工。但据报道称这次罢工时间不长，持续三天后工人们同意重返工作岗位。这起罢工事件以及事件迅速的解决，表明劳工们在要求改善工作条件方面变得日益勇敢，这不仅让雇主们感到困扰，也让致力于维持公共秩序的中国官员倍感担忧。

这起罢工事件发生在五月中旬，属于此类劳工纠纷接近尾声的时间段，这或许是这起事件中最好的一方面。此类罢工事件之所以呈季节性，有诸多方面的原因，譬如春节后许多农民工返城务工、春季罢工比寒冬酷暑更舒服等。

不过，今年各种罢工事件的范围比以往更大，而且目前距离炎热夏季还有大约一个月的时间。此外，最新的罢工事件可能表明情况出现了令人担忧的转变，标志着此类活动从制造业密集的珠江三角洲向外蔓延。

据最新报道，Toto上海工厂的工人罢工始于上周二，当时该工厂出台了新的薪资方案。资方称新方案意味着涨薪，但员工们的看法却截然相反，他们认为这是在减薪。罢工期间，劳资双方进行了谈判，至于参加罢工的人数，报道没有提及。

劳资双方据报已在周末达成协议，当中包括修改薪资待遇、换掉一名经理等条款。3月中旬以来，已经出现了一连串类似事件，譬如IBM(IBM.N)深圳工厂数百名工人罢工抗议联想(0992.HK)的并购交易。

此后，格兰仕旗下一家工厂发生工人罢工，裕元工业(0551.HK)旗下一家工厂上月也发生了当季规模最大且持续时间最长的罢工。另有报道称，沃尔玛(WMT.N)一些在华业务今年也发生了劳工纠纷。

另一方面，此类纠纷在每年这个时候相当普遍，因此可能并不需要格外担忧。有人可能会说，此类纠纷频发与中国民众的生活水平快速上升有关，这导致劳工们更敢于要求涨薪。中国经济放缓可能也是原因之一，许多工厂因为压力重重，通过冻结薪资甚至减薪来削减成本。

正如我开头所言，最新罢工事件发生在上海，是让人更为担忧的因素之一，表明此类劳工纠纷呈从珠江三角洲向外蔓延的趋势。上海地区预计还会出现至少一两起类似事件，在当前罢工季下月结束前，其他主要城市也可能出现一些类似事件。

一句话：Toto上海工厂发生工人罢工事件，标志近期这波劳工纠纷从珠江三角洲向外蔓延，表明在中国经济放缓期间，工厂面临控制成本的压力。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王琛

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