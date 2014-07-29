《阳歌专栏》微软在华发展有喜有忧

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**微软在华发展有喜有忧**

今天有两则关于微软(MSFT.O)的消息，其一说的是该公司通过与京东(JD.O)的合作，正式在中国开启Xbox游戏机的销售；另一则并非好消息，该公司受到中国反垄断监管机构的调查。这两则消息让人们将关注焦点集中在涉及电商及外企的两种迥然不同的发展趋势上。

先来看看微软受调查的消息。这种情况或许让人很是担忧，表明在华外企面临日益敌对的氛围。近期出现的这波针对外企的行动，背后可能隐藏着诸多因素，包括中国与西方国家的贸易关系愈加紧张、中国当局近期发起针对国内外企业的反腐行动等。但外企突然对中国的此类刑事和反垄断行动越来越没有免疫力，通常会令其业务受到严重干扰。

根据最新报导，政府工作人员近期造访微软北京、上海、广州、成都办公室进行调查，具体调查事项不明。微软证实了此事，称正在配合调查，但也不清楚调查事项。

坊间猜测四起，称该公司是因垄断行为遭到调查。近期遭到反垄断调查的其他外企包括高通(QCOM.O)以及一些德系豪华车企业。

至于微软是否受到反垄断调查，还需等待更多消息来确定。微软凭借Windows操作系统，多年来一直在个人电脑领域独占鳌头，全球一度曾有80%以上的个人电脑使用Windows操作系统。但近来随着新一代移动设备和可替代操作系统的兴起，微软最终在该市场面临真正的竞争。

鉴于微软如今在该领域已是脆弱不堪，如果中国真的进行反垄断调查，那就有些讽刺，使得调查看起来带有政治动机，而非商业性质。这也意味着微软软件业务在华将面临一段艰难时期，与其他许多跨国企业的遭遇一样。

再来看看乐观一些的消息，那便是微软通过与京东的合作，在中国启动了Xbox游戏机的销售活动。根据协议，京东在7月30日前将独家预售Xbox One，预售将通过腾讯控股的移动社交网络服务QQ和微信完成，实际销售从9月开始。腾讯今年早些时候通过股权合作成为京东头号合作伙伴。

中国解除游戏机销售禁令后，微软、索尼(6753.T)等企业近期获准在华销售游戏机产品。因此，Xbox One的开售备受期待。但要指出的是，微软选择京东和腾讯作为合作伙伴，凸显京东与腾讯的这种合作关系吸引力与日俱增，是大品牌的主要销售渠道，这应当有助于两家公司逐渐削弱阿里巴巴在中国电商领域的老大地位。

一句话：微软在华多地办公室遭到调查，表明中国当局排外情绪日益高涨；该公司与京东合作在华销售Xbox游戏机，则显示京东在零售领域影响力日渐增强。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。