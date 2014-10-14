《阳歌专栏》北京环球影城主题公园获批

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴国内外业务齐头并进**

阿里巴巴(BABA.N)可谓如日中天，拥有堪比天高的估值，是中国最大的互联网企业。但面对其过度炒作，加上业务日益缺乏侧重点，我对该公司还是持有些许怀疑态度。尽管有疑虑，对于有消息称该公司计划向外输出“双11”促销活动，以推动急需的国际化扩张来证明其高估值名副其实，我还是有些看好。与此同时，有报导称阿里巴巴将投资逾10亿美元向农村电商发力，这看起来也是明智举动。京东(JD.O)一年前曾进行过类似业务扩张举动。

阿里巴巴虽然在近期进行了一波并购交易，并且发起了进军新领域的高调举动，但其大部分营收仍来自核心的电商业务。此外，在线购物活动也以像北京、上海等大型城市相对成熟的买家为主，使得该公司在这些市场相对容易受到竞争的影响，同时也令其增长潜力受限。

“双十一”促销活动是阿里巴巴最大的成功之一，这项活动几年前才出现，阿里巴巴基本上可以算是该活动的鼻祖。“双十一”很快就火了起来，得到中国整个零售行业的青睐，演变成为每年的重大购物活动。去年“双十一”期间，阿里巴巴麾下两个主要电商平台的交易额达到350亿元人民币（57亿美元），较2012年增长83%。

如今有报导称，阿里巴巴从今年开始打算将“双十一”国际化。报导对于实际计划语焉不详，仅称阿里巴巴正在中国以外地区设立多个国际仓库以支持该据点。我觉得其中大部分将会设立在美国，阿里巴巴对扩大美国市场业务表现出很迫切的情绪，旨在该市场挑战全球电商领军企业亚马逊(AMZN.O).

此类举动显然需要诸多基础设施，来支持中国以外市场的不同语言及快递需求。阿里巴巴无疑有财力建设此类基础设施，该公司刚刚进行了全球规模最大的IPO，募集了250亿美元的资金。此外，对于向外输出像“双11”这样的购物活动这一理念，我也甚是喜欢。此类理念能被西方人轻松理解，他们也喜欢有大型活动的购物节日。

再来简单看看关于阿里巴巴的另一个消息。媒体报导称，阿里巴巴宣布启动千县万村计划，在未来几年投资100亿元，建立1,000个县级运营中心和10万个村级服务站。

阿里巴巴去年宣布投资1,000亿元，将在未来几年打造遍布全国的物流基础设施。上述举动可能是该计划的一部分。京东一年前进行过类似扩张举动，此类举动对电商企业而言可谓巨大的商机。因此，让“双11”国际化以及发力农村电商，看起来都是明智之举，落实的好的话，可在接下来5年为阿里巴巴的业务作出重大贡献。

一句话：阿里巴巴计划将“双11”促销活动向外输出，同时发力农村电商，这些都是明智之举，可在未来五年结出硕果。

**北京环球影城主题公园获批**

我认为环球影城是今年全世界最有耐心的公司，该公司坚持不懈努力10多年后终于获批在北京建设主题公园。我2002年来到亚洲后不久，环球主题公园及度假区集团就宣布在北京和上海建设主题公园的计划。12年后，发改委终于批准了环球影城主题公园落户北京，投资总额超过200亿元。

目前正值主题公园在华建设高峰期。位于上海的内地首个迪士尼准备明年开业。上海今年早些时候还宣布建设有美国娱乐巨头梦工厂动画公司DWA.N参与、投资24亿美元的娱乐城。我猜测北京环球影城主题公园获批至少有一部分北京与上海角力的因素。

环球影城的坚持不懈值得赞扬。报导称，北京环球主题公园不仅有西方元素，还将加入中国传统文化的元素；地点位于通州区，占地300英亩，还将包括全球首个以环球为主题的度假酒店。

康卡斯特NBC环球公司旗下的环球影城将与四家国有企业共同设立的首寰投资共同开发北京环球主题公园。该主题公园开业时间料为2019年，比上海迪士尼晚四年。与迪士尼类似，环球主题公园也拥有可用于扩建的土地。亚洲目前拥有日本大阪环球影城和新加坡环球影城。

坦率讲，我在看到开工前不会完全相信。因为环球影城12年前就宣布过在北京和上海建设主题公园的计划，但最终都搁浅了，原因不明。之前的北京计划没什么实质进展，而上海项目则包括郊区的土地准备。但一两年后所有工作都停止，再过一两年环球影城宣布项目搁浅。两年前，报导称环球影城正在努力达成在天津建设主题公园的协议，但后来也没了下文。从战略角度看，北京当然是更好的选择。

我长期关注这个项目，感觉这一次可能会成功。因为发改委的批准往往是此类大型项目最关键的最后一步。我猜测北京市的官员在上海推进迪士尼和梦工厂主题公园后进行了努力争取。北京与上海的角力对所有人都是好事，最终应能推动地区经济，为国内游客提供世界级娱乐选择。

一句话：环球影城在北京建设主题公园的计划料能实现，尽管此前数次努力均搁浅，可能预示世界级娱乐项目在华获批量将增加。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛/程芳

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