《阳歌专栏》腾讯先于阿里巴巴获得民营银行牌照

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯先于阿里巴巴获得民营银行牌照**

之前有关阿里巴巴拥有很强政治背景的报导似乎有些夸大其词，有消息称腾讯(0700.HK)成为首个获得银行牌照的互联网企业。两家公司在过去一年里都积极向金融服务业扩张，但都依赖与已经拥有牌照的企业合作。现在腾讯获得了银监会批准，能够自行推出银行服务了。

上周西方媒体报导阿里巴巴股东背景强大，其中包括中国主权投资基金中投和前国家主席江泽民之孙江志成所在的私募股权企业博裕资本。阿里巴巴反击称，这些股东持股比例不大，不担任公司管理职务。现在看来阿里巴巴的说法更加可信。

报导指出，银监会批准腾讯率领的集团为主发起人，在深圳市设立深圳前海微众银行。另外两家获批的民营银行分别位于温州和天津。

发放民营银行牌照是中国银行业改革的重大进展。目前中国只有民生银行(1988.HK)(600016.SS)和平安保险(2318.HK)(601318.SS)旗下的平安银行两家大型民营银行。

阿里巴巴和腾讯大概一年前开始积极向金融服务业扩张，一直在努力争取获得银行牌照。媒体3月报导称，银监会首批将颁发10张民营银行牌照，阿里巴巴和腾讯都在其中。现在看来腾讯获得了领先。

阿里巴巴有些受挫，因为其进军金融服务业更加积极。阿里巴巴去年推出余额宝，震动了银行业，随后又推出了其他创新性产品。上周阿里巴巴宣布与六家国有大型银行合作，向中小企业发放贷款。

腾讯先获得银行牌照显示其政治背景可能要比阿里巴巴更强。我预计阿里巴巴在不远的将来也会获得民营银行牌照，几乎肯定会在年底以前。我预计腾讯及其两家合作伙伴将迅速行动，设立深圳前海微众银行，该银行最初可能被限制在深圳开展业务。这将给市场带来生机，我预计未来2-5年民营银行将对银行业产生重大影响。

一句话：腾讯获得民营银行牌照，料迅速设立深圳前海微众银行，未来2-5年内将对银行业产生重大影响。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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