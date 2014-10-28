《阳歌专栏》锤子科技受智能手机价格战冲击

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**锤子科技受智能手机价格战冲击**

中国智能手机市场的价格战可谓血雨腥风，很快就会出现首个受害者，有消息称锤子手机大幅度降价。该品牌是在中国科技界大佬的支持下于今年5月推出的，虽然推出时间相对较晚，但却意外地得到了媒体的密切关注。

锤子科技的主要支持者之一是罗永浩，此人凭借一系列精彩的英文演讲，在许多年轻的中国上班族中很是出名。锤子手机推出仅数月后，该公司承认因产能瓶颈遇到生产问题，这一度引起媒体关注。罗永浩上月与知名打假人士在网上展开高调骂战，也引起一阵轻微的轰动。

媒体如今报导称，锤子科技所有款型手机降价1,000元（大约160美元）。降价后，该公司3G版16GB手机的售价1,980元，32GB版为2,080元，4G版32GB为2,480元，降价幅度为三分之一。该公司称，对于近期购买其手机的用户，公司将现金退还当时购买价格和调整后价格的差价部分。

罗永浩对这次突然降价表现的相当坦然，与其他降价但对相关决定只字不提的企业不同。他在一些采访中称，公司未能快速搭建足够的手机销售渠道，与推出后数月的需求旺盛期失之交臂。他还称，锤子手机价格相对较高，导致有些人对是否购买其手机举棋不定。罗永浩及其团队整合了相对较强的资源，试图打造比很多廉价Android手机更强的品牌。

锤子科技创造了自己的操作系统，打造与Android手机的差异化，并试图通过罗永浩的学术背景打造高雅形象。推出锤子手机的时候，罗永浩喜欢强调锤子手机T1的精细工艺，并指出公司名字源于英文单词“smart”和“artisan”。显然，产品研发和市场推广不足以说服消费者为这样的新品牌支付高额溢价。

坦白讲，我对此并不感到吃惊。中国消费者已经对价格非常敏感，华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)和小米等资金充裕得多的企业也无法培育高端机型和品牌的消费者忠诚度。只有苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)在这方面取得了成功，甚至连三星都在中国市场的激烈竞争中开始下滑。

我预测中国市场目前的竞争态势不可持续已经有一段时间了，锤子科技的动作反映了市场的过热。报导称，罗永浩谈到了锤子科技第二代手机T2更好的计划，T2料明年推出。如果目前的趋势延续，T2可能根本无法上市，锤子科技可能成为首个出局者，这将在明年某个时候对中国智能手机市场构成冲击。

一句话：中国智能手机市场过热，锤子手机大幅降价，锤子科技可能成为明年首个大型出局者。

**小米将改变印度用户数据存储地**

小米迅速成为跨国移动用户数据的专家，报导称小米将在西方国家的服务器上存储印度用户的数据，而非传送回中国的服务器。此举看起来主要是未雨绸缪，意在避免出现类似在台湾遇到的安全和用户隐私问题担忧。在目前的全球大环境下，这似乎是明智之举，但成本增加是更大的挑战。

这个问题似乎与黑客入侵的关系不大，主要是让中国政府无法接触到印度等国公民的数据。很多企业提升加密技术有助于防御黑客，但他们无法拒绝政府对数据的要求，因为政府称正在调查犯罪问题。

因此，如果中国政府想调查一名印度小米用户，而数据存储在中国的服务器上，理论上中国政府可能直接要求小米交出数据。大约10年前美国搜索巨头雅虎(YHOO.O)曾陷入类似困境，中国政府要求雅虎交出政治异见者的邮件数据。雅虎去年关闭了中国的电邮服务，没有给出原因，政治考虑至少是一小部分因素。

报导称，小米将把印度用户的数据传送到中国以外的服务器。此前有报导指出，印度空军警告称，小米将印度用户的数据存储在中国的服务器上构成安全威胁。为了解决这个问题，小米计划将印度用户的数据转移到亚马逊(AMZN.O)在新加坡和美国的服务器上。

上个月台湾对小米手机进行了调查，因为台湾当局认为小米将用户数据发送回大陆可能构成安全威胁。台湾的调查尚未有结论，我预计台湾可能也会要求小米将用户数据存储在大陆以外的服务器上。

印度和台湾似乎并不担忧用户数据存储在美国和新加坡等发达国家。这可能是因为这些国家的司法监管更加严格，政府要求企业提供数据受到严格的限制。中国的司法体系则较为不透明，政府要求企业提供数据的权力要大得多。

外国政府担忧中国政府的监控能力可能会让小米等国际化的中国科技企业面临更高的成本，迫使他们建立更大的海外运营以解决这样的担忧。但这是中国企业开展业务的成本，因为外国政府就是会对中国企业不放心。

一句话：外国政府因担忧国家安全对中国企业不放心，可能将导致小米等中国科技企业在全球扩张中面临更高的成本。（完）

编译：李富强/侯雪萍 发稿：王琛/程芳

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