《阳歌专栏》光伏电站开发商面临机遇和挑战

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**光伏电站开发商面临的机遇和挑战**

一句话：史玉柱抱怨光伏难做，反映在华新建光伏电站面临的困难，可能影响光伏面板厂商和电站建设合作者的销售和财务状况。

两则光伏新闻凸显光伏电站开发商面临的机遇和挑战。机遇是中国平安(2318.HK)(601318.SS)与天合光能TSL.N联手投资太阳能电站。挑战是很多光伏企业抱怨光伏难做。这样的抱怨早就有了，原因是省级政府的干预和新建光伏电站所处的地方问题。

光伏发电支持者乐于谈论筹集到的资金和新电站建设的雄伟计划，但很少有人愿意谈论建设中实际遇到的问题。所有人都被中国政府建设光伏电厂的雄伟计划鼓舞，中国大力发展光伏发电的部分目的是为了支持大量的光伏面板厂商，也为了降低空气污染。

中国反复上调光伏发电装机目标，计划今年底装机35GW。但去年秋季，报导援引一位行业官员称，到2014年底可能只会增加10GW，这让35GW的目标看起来几乎无法达到。尽管如此，雄伟的目标还是吸引来了大的投资者，他们认为中央和地方政府会提供金融和其他方面的支持，以实现中国的光伏梦。

史玉柱的评论凸显在华建设光伏电站的难度。他去年宣布成立大型光伏电站建设基金，但很快就被泼了冷水。媒体报导称，史玉柱在微博上抱怨，他的基金计划投资三个大型电站，但其中两个遇到困难，可能无限期推迟。

报导谈到了其中一个位于内蒙的项目，表明地方政府官员玩起了常见的把戏，让自身获益而不是促进这一行业发展。这种情况在中国不发达省份比较常见，光伏电站的选址很多都在这样的地方。史玉柱缺乏经验可能也是部分原因，但其他项目很可能也会经历他的遭遇。这对光伏面板厂商和光伏电站开发商来说显然都不是好事。

天合光能与平安信托、九洲投资集团携手投资开发太阳能电站，九洲投资集团是江苏省政府下属的投资企业。三家公司计划未来三年打造1GW的光伏电站。天合光能的风险看起来很大，因为将从合作伙伴那里贷款建设光伏电站，债权人未来有权将债权转换为股权。

天合光能、英利(YGE.N)和阿特斯(CSIQ.O)等光伏企业都宣布了类似的合作，与资金支持者携手建设光伏电站。如果这些电站中很多出现类似史玉柱遇到的问题，这样的情况看起来几乎难以避免，光伏面板厂商和电站建设合作伙伴可能面临很大的问题，影响他们的财务状况，甚至威胁他们的生存。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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