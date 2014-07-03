《阳歌专栏》小米销售增加 利润率下滑

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米销售增加 利润率下滑**

小米上半年销售数据很不错，有望完成2014年的雄伟目标。但营收增速低于小米手机的销售量增速，这意味着价格大幅下降，利润率可能也是如此。在中国智能手机市场激烈的竞争环境下，这倒也是正常。联想(0992.HK)、华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)和酷派等都是强大的竞争对手。

小米公布的半年报显示，上半年智能手机销量增长近三倍至2,600万部，超过了去年全年1,870万部的销量。上半年营收大幅提高至330亿元，增速为150%，低于手机销量270%的增速。

假设小米的营收几乎都来自智能手机销售，那么其手机平均售价在1,270元左右，而上年同期为1,891元。

平均售价大幅下降的原因很多。其中之一是小米决定进军低端手机市场，去年推出售价在800元左右的红米手机，远低于其中端手机1,500-3,000元的售价。小米从2月起开始在新加坡进行全球扩张，可能在海外进行了大规模促销。

但平均售价大幅下降的更根本原因几乎肯定是国内市场竞争白热化，小米的销售主要还是在国内。几周前，小米将其第三代手机小米3价格下调25%至1,499元。

网民当时怀疑小米的库存高企，需要降价才能达到今年销售6,000万部手机的目标。小米联合创始人雷军在网上开玩笑式地辟谣，但也没有特别否认什么。

小米不是上市企业，没有义务公开财务数据，可以只公布正面的数据。因此业绩报告中很少提及获利或利润率。去年初，小米可能实现了小幅盈利，随后竞争开始升温。我非常怀疑小米现在在亏损，利润率可能同比下降至少2-3个百分点。

对于小米这样年轻的企业，亏损不见得一定是坏事。一年前小米融资20亿美元，意味着该公司短期内不会资金短缺。但小米面对的竞争对手规模更大，现金更多，而且它们也决心在智能手机市场闯出一片天地。预计至少未来一年里竞争会继续白热化，小米的售价和利润率可能继续下滑。

一句话：小米可能会完成2014年销售6,000万部手机的目标，但竞争白热化料导致其售价和利润率大幅下滑。

**联想预计年底前完成收购IBM低端服务器业务**

一个月前有消息称，联想集团(0992.HK)收购IBM(IBM.N)低端服务器业务遭遇政治阻碍，如今该公司站出来直接称，预计会在年底前完成这项交易，一些接近IBM的消息人士也向我提供了类似的消息，而该公司高层上月还称，中美网络安全争端可能会导致该交易告吹。该公司同时还称，希望其收购摩托罗拉移动的交易也在相同的时间框架内完成，标志着首次有人暗示联想集团从谷歌手中收购摩托罗拉移动，可能会面临政治阻力。

如果说这些好坏不一的信号传递出一些清晰线索的话，那便是联想集团进行的这两项收购交易，正面临着美国外国投资委员会（CIFIU）日益严格的审查。至于该委员会最终是否会阻止这两项交易，我觉得答案是“不会”，原因是涉及的业务都不是格外敏感。不过，收购IBM服务器业务可能会面临一些更严格的审查，原因是大型IT系统通常都使用IBM的服务器。

相关的最新言论来自联想集团的高层。该公司CEO杨元庆在年度股东大会上称，预计会在年底前完成这两项交易。他还指出，虽然美国军方和政府都是IBM的客户，但这并不会改变其完成交易。

今年初，联想集团宣布将以23亿美元收购IBM低端服务器业务，为该公司进行的规模最大的海外并购案。但这样的收购规模很快就被刷新，联想不久后宣布将斥资29亿美元，从谷歌手中收购摩托罗拉移动。

这两项交易当时看起来并非争议重重，但此后中美关系因网络安全问题严重恶化。中美网络安全争端起源于去年的斯诺登丑闻，美国多次指控中国进行网络间谍活动则令争端升级。导致的结果是，中国当局要求一些大型国企减少使用美国产的IT设备，美国也禁止本国电信企业购买华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)的网络设备。

联想集团收购IBM低端服务器业务在美国面临严厉审查的相关报导最早是在一个月前传出的，就连该公司一位高层当时也称，中美网络安全关系恶化可能令这项交易告吹。观察人士应当记得，该公司2005年收购IBM的PC资产时也曾在美国面临类似政治审查，但那项交易最终还是获得了批准。

以上种种表明，曾经看起来肯定成事的这两项交易，目前可能面临一些造成其中一项交易、甚至全都告吹的阻力。不论中美关系如何糟糕，对于收购摩托罗拉移动这项交易，我实在看不出美国方面有何理由拒绝。手机从来都不是存在争议的领域，属于纯粹的消费产品，几乎不太可能构成任何普遍的安全风险。

鉴于许多IT系统普遍使用IBM服务器，收购IBM低端服务器的交易则另当别论。此外，美国军方和政府都是IBM服务器的客户，这也让事情变得复杂。去年就曾出现过类似事情，当时中国万向集团收购美国破产的高科技电池制造商A123 Systems，后者的客户也包括美国军方。万向集团后来没有收购A123 Systems面向美国军方的那部分业务，事情也就得到了解决。对于联想集团收购IBM低端服务器交易，我觉得在类似的问题上可能会达成类似的折中解决方案，从而令交易最终获批。

一句话：联想集团收购摩托罗拉移动，将通过美国的国家安全审查；该公司收购IBM低端服务器业务应当也能获批，但可能需要对交易做一些修订。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王琛

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