《阳歌专栏》小米在台湾受罚 中国监管机构应举一反三

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米在台湾受罚 中国监管机构应举一反三**

一向很善于跟媒体打交道的智能手机制造商小米上周因错误的原因成为媒体头条。小米因在台湾虚报销量而面临罚款和负面公关。过去三年，中国在海外上市的中资企业被一系列会计丑闻和其他财务失实事件困扰，本次小米的问题是最新一例。这些丑闻不仅破坏了企业的信誉度，而且也为中国股市投下阴影。

中国推进市场经济是这些丑闻发生的大背景，因为很多中国企业对于商业透明度和西方会计准则还很陌生。但更普遍的问题在于他们缺乏责任感，因为多数中国企业知道不会有监管机构提出质疑，于是随意虚增盈利或掩饰亏损。

中国的证券监管机构需要采取更有力的措施，对这些企业虚增利润及其他商业指标予以曝光，严惩不贷，以儆效尤。监管机构可通过提升自有的合规力量，也可通过与外部审计机构合作来实现对企业的监管。审计机构经常为很多上市公司提供独立的会计服务。

小米尚未上市，但很多观察人士认为，小米会定期虚报其销量，尤其是在大规模促销之后。尽管很多人质疑他们的数据，但没有一个独立方在台湾事件曝光前可以很权威地说，小米作假了。

根据台湾“公平交易委员会”调查，台湾小米在去年12月9日、12月16日与12月23日共举办三次网络抢购活动，宣称上述三次抢购分别在“9分50秒”、“1分08秒”、“25秒”内售罄。而据上述委员会调查，小米宣称分别开放购买的10000台、10000台、8000台红米手机，与实际开放购买的数量并不符。

据此，台湾“公平交易委员会”对台湾小米处以60万元新台币罚款。小米承认的确少售了30台。

美国证券交易委员会(SEC)曾因怀疑在美上市的中国企业虚增利润等问题发起了多宗调查。三年前，SEC开始对中国企业采取更为严苛的立场，因为一家卖空组织在部分中资企业的会计报表中发现了问题。

第一起也是最有名的一起案例就是，一家卖空机构发现中国东南融通存在会计违规行为，引发了对该公司股票的抛售，随后导致公司股东数十亿美元市值的蒸发，并最终导致东南融通被摘牌。在该公司退市后，SEC依然积极追查此事，寻求确定该公司的独立审计公司、德勤中国是否对东南融通的欺诈行为知情。

SEC的强硬态度导致更多的中国企业在过去三年退市。相比之下，中国证监会同期内对追查会计欺诈鲜有作为，而是追查不良中介以及涉嫌内幕交易的人。类似企业退市的现象很少见，因为这样的公司会玩很多伎俩，以规避违反上市规则的情况。

不但不去追查会计问题始作俑者，中国证监会甚至在SEC调查德勤中国时阻止其获取东南融通的财务记录。此后中国证监会的立场稍有变化，并在去年与SEC签署有限信息分享的协议。但该协议并不适用于尚未被曝光的企业。

中国证监会不应该坐等外国监管机构追查从事会计不良行径的中国企业，而应该发挥更为积极的角色，打击此类欺诈。中国证监会以及中国商务部等机构可以扩充其自身的欺诈调查机构来实现这一目标。中国还可以采取很多海外市场所用过的方式，即让外部会计公司负责被审计公司的财务报表。

通过更加积极地打击会计欺诈，中国监管机构可能会恢复民众对中国股市的信心。

一句话：中国的证券监管者需要追随美国和台湾的脚步，积极追查那些制造虚报财务和其他商务指标的本土企业。

**赛门铁克和卡巴斯基未入选中国政府采购名单 工商总局正告微软勿阻碍反垄断调查**

中国针对外国科技企业的行动再次升级，消息称赛门铁克和卡巴斯基未入选中国政府采购名单。中国此前也对微软(MSFT.O)、IBM(IBM.N)等企业采取类似行动，因担忧他们的产品可能威胁国家安全。

另外一个对外资科技企业来说是不详兆头的消息是，中国工商总局正告微软勿阻碍反垄断调查。此前，英国私人调查人员韩飞龙(Peter Humphrey)及其美国籍妻子虞英因妨碍针对英国制药巨头葛兰素史克(GSK.L)的行贿调查被起诉。

当然，中国不只在调查外资企业，也在针对大型国企和政府部门进行反腐。中国政府因安全担忧所采取的行动大多局限于政府采购，这只会影响外资科技企业的一部分在华业务。相比之下，美国2012年决定禁止进口华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)的电信设备，该决定的范围更大，影响政府和民间的采购。

赛门铁克是美国杀毒软件巨头；卡巴斯基是俄罗斯杀毒软件巨头，也是首批被直接针对的非美国科技公司之一。不过世界大多数科技巨头总部都在美国，因此IBM和思科(CSCO.O)等被针对的企业大多来自美国也不足为奇。中国的黑名单大多针对硬件生产商，但5月扩大至软件领域，禁止政府使用微软Windows 8操作系统。

上个月，中国工商总局的调查人员前往微软四地的办公室进行反垄断调查。中国也对手机芯片巨头高通(QCOM.O)展开了反垄断调查。中国市场对微软和高通来说都非常重要，大的负面进展几乎肯定会对他们的业务和股价产生巨大影响。

中国工商总局这一次罕见地公开警告微软不要阻碍反垄断调查。报导还称，中国工商总局对微软全球副总裁Mary Snapp进行了反垄断调查询问。

这则消息的重点在于中国监管部门往往不愿通过媒体发声。韩飞龙妨碍针对葛兰素史克的反腐调查一案也将在上海开审。此案吸引了全球媒体的关注，中国政府面临公开、透明地进行审判的压力。因此中国工商总局公开警告微软可能至少在一定程度上意在防止发生类似情况。微软、赛门铁克和卡巴斯基的中国之路料将坎坷，我猜测未来几个月会有更多外资科技企业会无法进入政府采购名单或遭到调查。

一句话：赛门铁克和卡巴斯基未入选中国政府采购名单，中国工商总局正告微软勿阻碍反垄断调查，反映中国对外资科技企业的压力继续加大。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/王琛

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