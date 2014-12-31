《阳歌专栏》小米2014年取得巨大成功

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米2014年取得巨大成功**

一句话：小米的成功故事料在2015年延续，智能手机销量大幅增长，但在其他依赖技术不那么成熟的智能设备上可能遇到问题。

小米是我心目中的“2014年最佳企业”。报导称，小米新一轮融资11亿美元，获得450亿美元的估值。我认为小米已经超越阿里巴巴(BABA.N)，成为中国最擅长公关的高科技企业。

小米无疑会愿意与阿里巴巴相比。阿里巴巴的估值在过去三年里大幅上升，目前市值达2,600亿美元，是中国市值最高的互联网企业。我在阿里巴巴上市前曾反复表示对阿里巴巴估值的预估过高，该公司反复在新闻中出现将最终导致人们对其失去兴趣。

我显然错了，而小米明显希望追随阿里巴巴打造的中国科技企业成功之路。过去一年里，有关小米的新闻大多是正面的，其智能手机销量大幅增加，公司还开始进行大规模全球扩张。但小米也在印度和台湾等重要市场遭遇了法律和监管等障碍。

小米新一轮大规模融资之后，俄罗斯科技行业投资者、Digital Sky Technologies负责人Yuri Milner预计小米的估值可能很快增长一倍多至1,000亿美元。2011年，Milner投资京东(JD.O)并称京东可能值100亿美元。京东今年上市，目前市值约320亿美元，这意味着100亿美元的估值可能有些高，但也没有很不精确。当然，中国科技企业的估值过去两年里大幅上升至较高水平，未来一两年可能出现很大的调整。

另外一则媒体报导指出，小米的估值在过去四年里增加了180倍。小米的销量也大幅增加，并试图打造更广泛的产品和服务生态系统，让智能设备和用户互相沟通。这些产品包括互联网电视和路由器等，但还没有获得很大的注意。

小米本月宣布推出空气净化器，进军智能家居设备领域。不过小米很快遭到模仿一家日本公司产品设计的指责。媒体还称，小米准备推出净水器。有关该产品的消息来自小米早期投资者GGV Capital，该公司投资小米可能获得了不错的收益。推出新产品符合小米的策略，我预计未来一年小米会推出更多新产品。由于智能手机涉及的技术越发成熟，小米在该领域取得成功相对容易；但在很多新产品上可能遇到更多问题，因为这些领域大多没有可靠的成熟技术。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。