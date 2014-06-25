《阳歌专栏》迅雷上市首日表现抢眼

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**迅雷上市首日表现抢眼 天鸽提交赴港上市申请**
视频分享网站迅雷(XNET.O)上市首日表现抢眼，对刚刚申请赴港上市的社交视频平台天鸽来说可能是个好兆头。这些都表明中国企业海外上市迎来又一波热潮，4月和5月曾丧失一些势头。新的势头有望持续到8月，届时电商巨头阿里巴巴料上市，可能成为互联网企业规模最大IPO。
我对迅雷的强劲表现感到有些意外。2011年，迅雷不得不放弃上市计划，因需求低迷。该公司也一直受到盗版问题的困扰。但迅雷在过去两年里对业务进行了清理，投资者似乎相信问题已经解决，至少从股价表现看是这样的。
迅雷每股美国存托股份定价12美元，融资8,800万美元，之前公布的招股区间价为9-11美元。迅雷上市首日一度大涨30%，最终收高24%至14.90美元。两周前上市的智联招聘(ZPIN.N)上市首日上涨8.5%，目前的股价较IPO价格高13%。
迅雷高管炒作与智能手机厂商小米的关系，这可能是股价表现抢眼的部分原因。迅雷是唯一一家没有大型战略合作伙伴的在线视频巨头，因此投资者可能押注迅雷会与小米进行大规模合作。如果有更多迹象显示迅雷可能与小米合作，迅雷股价或许有进一步上涨空间。
天鸽是知名社交视频社区9158的母公司。今年早些时候出现该公司上市的传言，现在该公司已经提交了招股书。新浪(SINA.O)是天鸽的股东。
天鸽的招股区间价为4.50-5.30港元，计划最高融资16.1亿港元（2亿美元）。2月的报导称融资目标为3亿美元，当时正值中国互联网企业海外上市的高峰期。
融资规模看起来仍不错，我猜测上市首日的表现料会强劲。我不太熟悉这家公司，但我非常看好其所描述的业务模式。其业务包括社交网络、在线娱乐和卡拉OK等，应该对年轻人有很强的吸引力。
选择赴港上市是近期中国民营企业的一个趋势。我猜测这个趋势会加强，未来一两年高达三分之一的中国互联网企业会选择在港上市。迅雷的抢眼表现和天鸽提交上市申请都暗示IPO市场仍有一定活力，阿里巴巴上市前可能还会有三四家大企业上市。
一句话：迅雷上市首日表现抢眼，与小米合作的前景令其股价有上涨潜力；天鸽提交赴港上市申请，表现应该也会不错。
**“今日头条”和虚拟运营商遭遇挫折**
做成功的初创企业不容易，可当一家企业借助过度炒作为自己积聚了很高的期望值时，那肩上的负担就会更重。小米上周推出降价活动，引起媒体的关注，甚至有人猜测该公司在实现雄心勃勃的销售目标方面存在困难。如今又有媒体报导称，快速崛起的新闻应用“今日头条”因侵权遭到攻击。此外，由于出现大范围的技术故障，新近推出服务的虚拟运营商也遭遇挫折。
企业主管炒作新产品天经地义，媒体通常对大多数此类炒作置若罔闻。不过，成立不到两年的“今日头条”开发商ByteDance本月早些时候宣布刚刚完成1亿美元融资，曾一度引起轰动。
对于软件开发商而言，如此规模的融资并不常见，他们通常不像资本密集的制造商和设备厂商那么需要资金。鉴于ByteDance成立时间不久，如此大的融资规模就显得更加出人意料，一些老资历科技企业的高管甚至酸溜溜地发表了评论。
但在上周，围绕“今日头条”的舆论明显转为负面，突然就成了新闻网站的投诉目标，被指控侵犯版权，对其提起诉讼的就有《广州日报》和搜狐(SOHU.O)，据报《广州日报》已经与其达成和解。所有这些公司对“今日头条”打包新闻的做法感到不满。
如今又有媒体报导称，中国国家版权局插手此事，对“今日头条”正式立案调查。相关报导引发外界揣测ByteDance可能吃罚单，不过调查结果还得一段时间才能出来。
鉴于许多中国其他主要网站也以非法使用其他媒体新闻而闻名，因此我觉得针对“今日头条”的做法有些讽刺。但ByteDance显然是惹怒了资历老的媒体企业，他们的不满至少一定程度上与这家公司的傲慢有关。
与此同时，媒体报导称，近期推出服务的虚拟运营商发现他们的服务存在大范围故障。阿里巴巴、苏宁云商(002024.SZ)和京东(JD.O)等均在近期推出了虚拟运营商业务，他们服务的通信号码段为170。据报导称，所有这些服务由于技术问题，经常出现故障。
新服务出现的此类磨合问题其实很常见，而且报导暗示相关问题8月前就能解决。但这样的问题可能会令消费者对虚拟运营商的初期热情降温，并且影响到此类业务的销售。鉴于在推出服务前就得到了媒体的大肆宣传和炒作，因此出现这种情况也不足为奇。
一句话：面对一连串版权纠纷，“今日头条”或许不得不重新思考其业务模式；虚拟运营商服务出现故障，可能会令消费者对该业务的热情降温。（完）
编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王琛
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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