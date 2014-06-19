《阳歌专栏》中兴投诉Vringo专利许可价格过高

**中兴投诉Vringo专利许可价格过高**

智能手机生产商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在欧洲投诉Vringo，凸显中国手机厂商对外国技术的依赖。过去几年里，中兴和华为一直是被授予全球专利权的大户，两家公司很喜欢大力宣传这件事。显然，很多专利权并不昂贵，中兴等企业仍很依赖外国技术。

专利持有者当然有责任以合理的价格发放许可，不过市场也应该发挥重要作用：如果专利持有者要价过高，终究会赶跑客户，损害自己的业务。

中兴发布声明称，已经正式向欧盟委员会投诉，要求对Vringo的专利许可行为进行调查。中兴指出，作为电信领域关键专利权的持有者，Vringo有责任以公正的价格发放专利许可，以确保欧洲市场的竞争。

中兴表示，从2012年开始就在与Vringo探讨技术专利许可，但一直无法达成交易。中兴和Vringo一直在专利问题上斗争，去年印度一个法院判决中兴侵犯Vringo的专利权，暂时禁止一些中兴产品在印度进行销售。

Vringo在巴西针对中兴采取了类似行动，其目标还包括微软(MSFT.O)和谷歌(GOOG.O)。我猜测中兴转守为攻的原因是确实需要解决这个问题，为成为全球智能手机巨头铺平道路。

知识产权问题可能也会阻碍其他试图拓展海外市场的中国智能手机厂商，比如Oppo和小米，他们在新加坡、美国和西欧等成熟市场可能面临西方专利所有者的挑战。

中国目前正在对全球最大的手机芯片生产商高通(QCOM.O)进行反垄断调查。很多中国智能手机厂商称高通的芯片定价不合理。高通的芯片通常被认为是行业内最好的，在中高端智能手机市场占有很大份额。

高通清楚中国市场的重要性，已经采取行动与商务部和解。调查仍在继续，但至少一名智能手机高管近期暗示高通可能考虑降价。

中国在国内可以采取这样的行动保护本土智能手机厂商，但对国外所发生纠纷的影响力要小得多。我觉得欧盟委员不会很同情中兴，因为投诉Vringo的企业并不多。或许两家公司在这个问题上能够达成妥协，让中兴可以继续全球化之路。

一句话：中兴与Vringo的纠纷凸显中国手机厂商对外国技术的依赖，这或许会阻碍他们的全球扩张计划。

**在线旅游行业获投资者青睐**

在线旅游行业正在迅速获得投资者的青睐，有消息称途家网完成又一轮融资。在线旅游行业出现的这波融资潮，与四年前团购行业出现的情况十分类似，当时投资者大规模投资新涌现出来的团购网站。互联网行业的观察人士应当记得，许多此类企业后来纷纷破产。这不禁让人担心在线旅游行业可能遭遇类似命运。

我关注中国互联网行业已有十余年之久，期间大多数时候，在线旅游领域都由两家公司唱主角，分别是携程(CTRP.O)和艺龙LONG.O。但大约在三、四年前，投资者和创业者开始发现在线旅游业的商机，他们押注新一代移动业务和休闲旅游热潮将很快兴起。

途家网如今已是行业的主要企业，有消息称该公司完成第三轮融资，融资额为1亿美元。已有七家投资机构在本轮融资中跟进投资，其他投资机构包括携程、美国租赁网站HomeAwayAWAY.O等。

与提供机票、酒店预订等更具旅行社性质的携程、艺龙和去哪儿QUNR.O不同的是，许多此类新兴企业专注于细分市场，途家就是典型的代表，定位于热门度假地的酒店和旅游套餐业务市场。

途家网是在线旅游行业最新进行大规模融资的企业。去哪儿去年末通过首次公开招股(IPO)融资1.67亿美元，尽管该公司仍处于亏损状态。同城旅游在2月获得了5亿元融资，途牛(TOUR.O)上月也通过IPO融资1.17亿美元。此外，京东(JD.O)和阿里巴巴也曾宣布计划推出自己的在线旅游网站。

我完全认同中国旅游市场正在如火如荼地增长，这从层出不穷的中国人海外游消息中便可见一斑。但中国旅游市场目前的增速为20-30%，可能无法支撑在线旅游服务业更快的增速。

中国互联网行业突然吸引到太多投资者关注的结果是什么？团购行业便是对此很好的回答。美国团购巨头Groupon(GRPN.O)横空出世后，各类团购网站如雨后春笋般出现，譬如高朋网、窝窝团、美团网、拉手网等，这些团购网站在2010年和2011年曾获得投资者的大规模投资。

但由于缺乏监管，加上竞争激烈，最初的热潮降温后诸多问题便显露出来。最终的结果是，大多数团购企业要么关张，要么被低价收购，投资者为此付出惨重代价。

我觉得在线旅游领域在接下来几年也可能重蹈团购业的覆辙，鉴于在线旅游服务行业进入门槛较高，影响可能不会那么严重。中国经济放缓，几乎肯定会影响到旅游需求，这会令新加入的在线旅游企业承压。这些企业中，目前还没有一家盈利，鉴于竞争激烈且经济放缓，这种情况不太可能发生改观。因此，未来三年该行业预计会遇到一些困难，可能会出现并购潮甚至关闭潮。

一句话：途家网完成大规模融资，在线旅游领域发展再次显露过热迹象，接下来两三年可能出现一波整合潮。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/王凤昌

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