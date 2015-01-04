《阳歌专栏》中兴通讯在2015年寻求转型

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中兴通讯在2015年寻求转型**

一句话：中兴通讯新战略侧重点放在一系列互联产品和服务上，这看起来是明智且计划周详的举动，但如果该公司快速且大规模推进，可能很难付诸实施。

中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在过去几年并非一帆风顺，但该公司推出侧重各层面互联的新战略，有望在今年掀开新的篇章。相关理念从战略角度看起来很明智，但相关消息及总裁史立荣相关的新年致辞含带诸多流行用语，而且有炒作之嫌。此外，我对该公司是否有能力进行此类全面转型也有些小怀疑，但也希望该公司能实现部分目标，以掀开新的篇章。

中兴通讯和华为是中国最早涉足高科技行业并且取得成功的两家企业，成立已有30年左右，总部均在深圳。两家公司在1990年代及21世纪的首个十年蓬勃发展，在本土市场打造了各自的电信网络市场，随后又雄心勃勃地向海外市场扩张。

但在过去三年，受各种因素影响，两家公司的增长陷入停滞。有人可能将此归咎于与网络安全问题相关的政治因素，但主要原因是传统的大型电信网络建设明显减缓引发的全球性转型。与此同时，不论在企业还是消费者层面，本地化的新一代网络产品及像wi-fi这样的服务已经是炙手可热。

中兴通讯已经严重亏损，2013年经营亏损达15亿元人民币（2.4亿美元），营收则下降逾10%。过去三年间，该公司H股走势低迷，跌幅达40%左右。但经历痛苦重组后，该公司在2014年重新录得经营利润，同时还大举推动业务多元化发展。该公司多元化发展的重头戏则是手机业务，其手机产品已经得到了一些认可，但大体上仍被视为低端产品，没有非常鲜明的品牌可言。

为了向公司重拾增长增添动力，中兴通讯发布新的企业标识，并且宣布有意成为一家更加多元化的企业。该公司新标识的色调改为浅蓝，标识字母改变了以往棱角生硬的方式，去掉了汉字“中兴”，这是最引人注目的地方，这或许是该公司希望外界看到其将以一家规范、低调的全球化企业走向未来的方式。

史立荣的新年致辞有许多流行用语和缩写，光是前几段就包括IT、CT、B2B、B2C和M-ICT等，让人看着很是费劲。在致辞的后半部分，史立荣更是大加使用流行词，诸如“Cool”、“green”、“open”等。 这显然是有人耗费了一定时间来研究电信行业的最新趋势，而且在用词上也是精心推敲。

撇开其中的幽默，我或许应当用最初的问题来为本文收尾，那便是中兴通讯的新战略是否可能成功。该公司新战略中涵盖的许多趋势已然出现，而且作为一家电信设备和服务的前沿供应商，应当可以做好准备成为全新的互联世界的主要企业。

另外一个问题就是中兴通讯能否成功转型，这只有在接下来的两三年才能揭晓。该公司智能手机产品销售状况眼下显然不错，但与华为、联想(0992.HK)等本土竞争对手的类似低端产品而言却无明显区别。

总之，中兴通讯不仅需要重塑品牌，其产品和服务还需要明显的分界线，从而向消费者和企业提供他们今后需要建立小规模网络的工具。要是我向该公司提建议，我会建议该公司先放慢脚步，将侧重点放在其认为有优势且竞争少的几个关键领域，然后再由此拓展推进。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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