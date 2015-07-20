雅戈尔斥120亿港元认购中信股份8.6亿新股 未来或会增持

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月20日 - 中国综合型企业--雅戈尔(600177.SS)上周六公告称，全资子公司新马服装国际公司与中信股份(0267.HK)上周五签定认购协议，投资119.86亿港元认购中信股份新股8亿5,921.8万股，公司不排除未来继续增持的可能性。
认购前，雅戈尔透过子公司已持有中信股份1.158亿股。完成新股交割后，公司将持有中信股份约9.75亿股，占发行后总股本的3.78%。未来，雅戈尔不排除在不超过中信股份总股本5%的范围内、继续通过二级市场或其他方式进行增持的可能。
本次雅戈尔的认购价格为每股13.95港元，较上周五收市价13.66港元溢价2.12%；较之前五个交易日均价溢价2.05%。雅戈尔将以公司自有资金来投资。
本次认购尚需取得雅戈尔股权大会批准及香港联交所批准，双方将争取在今年底完成认购交割。新马国际承诺，除非经中信股份事先同意，公司及其关联人持有中信股份的股份占总股本比例应低于10%，两年内不会出售所认购的股份。
公告称，雅戈尔本次对中信股份进行战略投资，一方面有利于进一步夯实并提升双方业已建立的战略合作关系，另一方面通过中信股份这一平台，促进国内外战略资源以及业务机会的分享，从而推动公司战略转型以及综合竞争力的提升，实现“创国际品牌，铸百年企业”的发展愿景。
雅戈尔自上周三起临时停牌，因正筹划对外投资事项，上一交易日收报18.12元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。