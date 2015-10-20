雅戈尔累计投资148亿元购中信股份股份 占净资产近八成

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月20日 - 中国服装生产商--雅戈尔集团股份有限公司(600177.SS)周二公告称，截止周一，公司通过认购增发新股及二级市场买入，共持有中信股份(0267.HK)12亿8,911.8万股，占中信股份总股本的4.43%，投资成本共计147.79亿元人民币。
据雅戈尔中报，6月底公司净资产为189.64亿元。这意味着其对中信股份的投资，已占到其身家的近八成。公司未解释该项投资的具体目的。
7月中，雅戈尔斥资119.86亿港元，以每股13.95港元价格认购中信股份新股8.59亿股。8月公司董事会授权管理层在不超过中信股份总股本5%范围内，继续通过二级市场等对其进行投资。随后两个月内，该公司不断增持中信股份的股份。
雅戈尔此前曾表示，公司对中信股份进行战略投资，一方面有利于进一步夯实并提升双方业已建立的战略合作关系；另一方面通过中信股份这一平台，促进国内外战略资源以及业务机会的分享，从而推动公司战略转型以及综合竞争力的提升。
按公告折算，雅戈尔投资中信股份的每股成本价在14港元左右。周一中信股份收报14.5港元，过去三个月累计小涨6.15%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。