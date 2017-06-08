证金公司新购入68万股雅戈尔股票 持股比例升至5.01%

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月8日 - 中国雅戈尔集团股份有限公司(600177.SS)周四公告，证金公司周一(5日)通过集中竞价交易系统买入68万股雅戈尔股票，截至周二(6日)收盘，持有雅戈尔1.79亿股，占总股本5.01%。
刊登在上交所的权益变动报告书称，证金公司本次买入股票的交易价格区间在9.73元-9.79元人民币/股之间。截至报告书签署日，无在未来12个月内继续增减持雅戈尔股份的具体计划。
本次权益变动前，证金公司持有雅戈尔无限售条件流通股127,642,751股，占总股本的 4.99%。6月6日，实施权益分派后的新增无限售流通股上市，该部分股份增加至178,699,851 股。
此前六个月内，证金公司买入雅戈尔股票数量为8,780万股，交易价格区间13.54元至14.62元/股；卖出605.72万股，交易价格区间14.23元至14.69元/股。
雅戈尔表示，本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
雅戈尔股票周三收报9.87元，最近三个月累计下跌1.79%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所 here
(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。