证金公司新购入68万股雅戈尔股票 持股比例升至5.01%

路透上海6月8日 - 中国雅戈尔集团股份有限公司(600177.SS)周四公告，证金公司周一(5日)通过集中竞价交易系统买入68万股雅戈尔股票，截至周二(6日)收盘，持有雅戈尔1.79亿股，占总股本5.01%。

刊登在上交所的权益变动报告书称，证金公司本次买入股票的交易价格区间在9.73元-9.79元人民币/股之间。截至报告书签署日，无在未来12个月内继续增减持雅戈尔股份的具体计划。

本次权益变动前，证金公司持有雅戈尔无限售条件流通股127,642,751股，占总股本的 4.99%。6月6日，实施权益分派后的新增无限售流通股上市，该部分股份增加至178,699,851 股。

此前六个月内，证金公司买入雅戈尔股票数量为8,780万股，交易价格区间13.54元至14.62元/股；卖出605.72万股，交易价格区间14.23元至14.69元/股。

雅戈尔表示，本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

雅戈尔股票周三收报9.87元，最近三个月累计下跌1.79%。(完)

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