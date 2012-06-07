YouTube将向亚洲和非洲网络直播伦敦奥运赛事

路透旧金山6月6日电（记者 Alexei Oreskovic）---谷歌(GOOG.O)旗下的YouTube周三称，将向亚洲和非洲的网络用户直播伦敦奥运会。

YouTube表示，国际奥委会将提供多个比赛项目的高清视频，而YouTube将提供2,200小时的免费直播节目，包括全部32项运动的决赛。

YouTube发言人拒绝评论该协议的财务细节。YouTube将向64个国家的互联网用户提供直播，包括印度、新加坡、马来西亚和肯尼亚等国。中国用户无法访问YouTube。

NBC将首次在网站上向美国用户提供全部32项运动的直播，但只有支付了有线电视、卫星电视或电信服务的用户才可观看NBC的网络直播。

YouTube一直在增加专业的内容。目前该网站允许用户租一些好莱坞电影公司的电影，并提供一些体育赛事的网络直播。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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