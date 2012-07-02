YouTube将向亚洲和非洲网络直播伦敦奥运赛事

博尔特成体坛独特品牌 孕育巨大商业价值
路透伦敦8月6日电(记者Keith Weir)---博尔特在跑道上领先各路对手，此外他把自己无法匹敌的运动成就和个人的吸引力组合起来，在商业上也把对手们远远甩在身後。
路透旧金山6月6日电（记者 Alexei Oreskovic）---谷歌(GOOG.O)旗下的YouTube周三称，将向亚洲和非洲的网络用户直播伦敦奥运会。
YouTube表示，国际奥委会将提供多个比赛项目的高清视频，而YouTube将提供2,200小时的免费直播节目，包括全部32项运动的决赛。
YouTube发言人拒绝评论该协议的财务细节。YouTube将向64个国家的互联网用户提供直播，包括印度、新加坡、马来西亚和肯尼亚等国。中国用户无法访问YouTube。
NBC将首次在网站上向美国用户提供全部32项运动的直播，但只有支付了有线电视、卫星电视或电信服务的用户才可观看NBC的网络直播。
YouTube一直在增加专业的内容。目前该网站允许用户租一些好莱坞电影公司的电影，并提供一些体育赛事的网络直播。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透伦敦8月6日电(记者Keith Weir)---博尔特在跑道上领先各路对手，此外他把自己无法匹敌的运动成就和个人的吸引力组合起来，在商业上也把对手们远远甩在身後。
路透伦敦8月7日电（记者Karolos Grohmann）---伦敦奥运的田径赛场上，远程控制的迷你版“Mini”车来回穿梭，为运动员们送回标枪、铁饼和链球。这引发了一些品牌问题，公众追问伦敦奥运会是否还在坚持严格意义上的无广告场馆。
路透8月2日电（记者Nanette Byrnes and Kevin Drawbaugh）---当美国运动员们在伦敦的领奖台上弯下头接受奖牌时，有人希望这些运动员们不在担心他们的纳税问题。但是与生活中的大多数事情一样，奥运荣誉也有代价--奖金和奖牌要交税。