美国上月餐饮业消费和就业均大幅增长 经济强势可见一斑

路透美国加州圣拉蒙3月4日 - 上馆子享受一顿美餐能透露出有关美国经济的什么信息？

答案是，信息量很大，而且已经受到美联储的关注，尤其是上月美国餐饮业大幅增加40,200个就业岗位之后。这个数字相当于周五劳工部公布的整体新增岗位的近17%。

餐馆消费也在激增、价格在上涨，反映出服务业的强劲表现。服务业占美国经济产出的逾80%。

如果美国经济持续新增就业，从2007-2009年金融危机中的复苏在更多领域稳固下来，这将容许美联储实施今年逐渐升息的计划。

虽然餐馆服务业和厨师基本上不算高薪行业，却是美国经济循环中的一部分：在餐馆消费的美元直接进入其他美国人的口袋，对于美联储来说，这可能暗示经济持续增长以及期待已久的通胀即将到来。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)上周稍早在圣拉蒙一次演说之后表示，由于全球经济放缓和美元强势打压美国出口和制造业，因此服务业“将成为经济的推动力，不仅对于明年前后的就业和增长，对于通胀也是如此。”(完)