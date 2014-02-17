三星称中国工厂将按计划于上半年投入运行

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透首尔2月17日 -韩国三星电子(005930.KS)表示，正在中国兴建的一家记忆体芯片(晶片)厂将按计划在今年上半年开始运转，对于该工厂的进一步投资将保持灵活。
三星否认了媒体报导，此前媒体引述其记忆体芯片部主管Kim Ki-nam的话称，已决定推迟中国工厂的第二阶段投资。
“Kim没有说过那些话，”三星的一名发言人表示。
“我们将根据市场状况保持投资灵活性，该工厂今年上半年将按计划推进，”她说。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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