版本:
中国
国际财经 | 2014年 2月 17日 星期一 11:22 BJT

三星称中国工厂将按计划于上半年投入运行

路透首尔2月17日 -韩国三星电子(005930.KS)表示，正在中国兴建的一家记忆体芯片(晶片)厂将按计划在今年上半年开始运转，对于该工厂的进一步投资将保持灵活。

三星否认了媒体报导，此前媒体引述其记忆体芯片部主管Kim Ki-nam的话称，已决定推迟中国工厂的第二阶段投资。

“Kim没有说过那些话，”三星的一名发言人表示。

“我们将根据市场状况保持投资灵活性，该工厂今年上半年将按计划推进，”她说。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐