美元兑英镑和欧元上涨 因英国退欧忧虑加重

路透纽约5月31日 - 美元兑英镑周二触及八日高位，兑欧元小涨，此前两项民调显示英国退欧阵营支持率领先，日圆兑美元上涨，受避险人气带动。

民调公司ICM的电话调查显示，45%英国受访者支持退欧，42%支持留欧。

ICM同时公布另一份周度线上民调结果，显示47%受访者支持退欧，44%支持留欧，上次民调两阵营支持率均为45%。

分析师表示，民调结果使原本对英国退欧风险满有把握的交易商感到意外，且拖累欧元下跌，因英国退欧将对其他欧洲国家造成负面影响。

英国民众将在6月23日投票决定英国是否留在欧盟。英国央行曾表示，退欧将可能令英国经济陷入衰退。

“欧元的表现受到英镑兑美元走弱所拖累，”Westpac BankingCorporation资深汇市策略师Richard Franulovich说。

英镑兑美元GBP=在纽约尾盘大跌1.1%，报1.4476美元，接近八日低位1.4464美元。5月，英镑兑美元势将录得三个月来首次月度下跌，跌幅接近1%。

欧元兑美元EUR=在纽约尾盘跌0.13%，报1.1129美元，稍早高见1.1173美元。避险的日圆上涨，美元兑日圆JPY=最新下跌0.5%，报110.55日圆，接近稍早触及的110.51日内低位。

英国退欧民调“对其他欧洲货币有一些外溢效应，”Merk Investments首席投资长Axel Merk说。“如果英国脱欧，将对其化地方造成连锁反应。”

美元兑一篮子六种主要货币.DXY在5月大涨2.9%，势将录得六个月来最大月度涨幅。美元兑日圆仍将录得一年半来最大月度涨幅，升幅达到约4%。

对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在6月或7月加息的预期增强，提振美元在5月上涨。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1129 1.1144 -0.13 +2.48 1.0860

美元/日圆 JPY= 110.68 111.11 -0.39 -8.00 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 123.19 123.71 -0.42 -5.58 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9934 0.9917 +0.17 -0.84 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4477 1.4638 -1.10 -1.77 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3092 1.3047 +0.34 -5.40 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5859 6.5893 -0.05 +0.27 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7229 0.7179 +0.70 -0.63 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1062 1.1050 +0.11 +1.62 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7684 0.7604 +1.05 +4.30 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6757 0.6693 +0.96 -1.00 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.3779 8.3438 +0.41 -5.23 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3270 9.2992 +0.30 -2.85 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3312 8.3333 -0.03 -1.37 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2770 9.2873 -0.11 +1.16 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)