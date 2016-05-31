美元兑英镑和欧元上涨 因英国退欧忧虑加重

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约5月31日 - 美元兑英镑周二触及八日高位，兑欧元小涨，此前两项民调显示英国退欧阵营支持率领先，日圆兑美元上涨，受避险人气带动。
民调公司ICM的电话调查显示，45%英国受访者支持退欧，42%支持留欧。
ICM同时公布另一份周度线上民调结果，显示47%受访者支持退欧，44%支持留欧，上次民调两阵营支持率均为45%。
分析师表示，民调结果使原本对英国退欧风险满有把握的交易商感到意外，且拖累欧元下跌，因英国退欧将对其他欧洲国家造成负面影响。
英国民众将在6月23日投票决定英国是否留在欧盟。英国央行曾表示，退欧将可能令英国经济陷入衰退。
“欧元的表现受到英镑兑美元走弱所拖累，”Westpac BankingCorporation资深汇市策略师Richard Franulovich说。
英镑兑美元GBP=在纽约尾盘大跌1.1%，报1.4476美元，接近八日低位1.4464美元。5月，英镑兑美元势将录得三个月来首次月度下跌，跌幅接近1%。
欧元兑美元EUR=在纽约尾盘跌0.13%，报1.1129美元，稍早高见1.1173美元。避险的日圆上涨，美元兑日圆JPY=最新下跌0.5%，报110.55日圆，接近稍早触及的110.51日内低位。
英国退欧民调“对其他欧洲货币有一些外溢效应，”Merk Investments首席投资长Axel Merk说。“如果英国脱欧，将对其化地方造成连锁反应。”
美元兑一篮子六种主要货币.DXY在5月大涨2.9%，势将录得六个月来最大月度涨幅。美元兑日圆仍将录得一年半来最大月度涨幅，升幅达到约4%。
对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在6月或7月加息的预期增强，提振美元在5月上涨。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1129 1.1144 -0.13 +2.48 1.0860
美元/日圆 JPY= 110.68 111.11 -0.39 -8.00 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 123.19 123.71 -0.42 -5.58 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9934 0.9917 +0.17 -0.84 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4477 1.4638 -1.10 -1.77 1.4738
美元/加元 CAD= 1.3092 1.3047 +0.34 -5.40 1.3839
美元/离岸人民币 CNH= 6.5859 6.5893 -0.05 +0.27 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7229 0.7179 +0.70 -0.63 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1062 1.1050 +0.11 +1.62 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7684 0.7604 +1.05 +4.30 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6757 0.6693 +0.96 -1.00 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.3779 8.3438 +0.41 -5.23 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3270 9.2992 +0.30 -2.85 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.3312 8.3333 -0.03 -1.37 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2770 9.2873 -0.11 +1.16 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。