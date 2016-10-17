锡业股份称建设银行将入股旗下华联锌铟不高于15%股权

路透上海10月17日 - 在云南锡业集团周日与中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)签署债转股协议后，云南锡业集团旗下锡业股份(000960.SZ)周日晚间公告称，建行将入股锡业股份旗下的华联锌铟公司，持股不高于15%股权，推动这家矿石公司新矿山项目顺利推进。

建行或其关联方设立的基金拟向华联锌铟认购后者新增的注册资本，具体比例和增资金额根据华联锌铟的评估值确定。本次增资满三年后，锡业股份可按届时的评估价向投资人收购其持有的华联锌铟股份。

华联锌铟需完成金石坡采矿权和铜街--曼家寨采矿权范围内新增金属储量的储量核实报告，并在三年内完成金石坡锌锡矿60万吨采矿扩建工程所需的采矿许可证。华联锌铟应加快推进铜街-曼家寨矿区360万吨采矿扩建工程、300万吨/年含矿废土（石）综合回收项目、金石坡矿区开发项目，其中铜街-曼家寨矿区扩建项目力争于2018年前建成投产。

在增资后至投资人完全退出时，华联锌铟承诺保持主要生产经营技术指标稳定，包括年累计采矿量、年累计选矿量，锌和锡金属的累计采矿品位、累计选矿品位；且不得低于 去年该经营指标的九成，且年采矿贫化率不高于4.7%、锌回收率不低于 88%、锡回收率不低于 46%等等；并且每年现金分红，分红比例不低于当年实现净利的一成。

锡业股份称公司抢抓本轮市场化债转股机遇，引进建设银行作为控股子公司华联锌铟战略投资人，不仅有利于合作双方协同发展、资源共享，更有利于满足华联锌铟相关重点项目建设资金需求，有效降低锡业股份和华联锌铟的财务成本支出，降低资产负债水平，优化资产债务结构，改善公司治理水平，进而提升锡业股份和华联锌铟的盈利能力。

云南锡业集团是中国最大的锡生产企业。其周日与建行所签的债转股协议，包括为锡业集团旗下五个项目总额百亿元的降低杠杆率框架协议，这也是建行实施的全国首单地方国企市场化债转股项目。

华联锌铟拥有国内最大的铟矿、排名第三的锡和锌金属储量。

锡业股份周一开盘后即牢牢封住涨停位14.31元，涨1.3元。（完）