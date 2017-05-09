圆通速递拟收购先达国际物流近62%股份 价格10.4亿港元

路透上海5月9日 - 中国大型快递企业--圆通速递(600233.SS)周二公告，拟以10.41亿港元的对价，收购香港上市公司--先达国际物流(6123.HK)2.5585亿股股份，占后者总股本的61.87%。

该公司称，本次收购完成后将触发要约收购义务。若相关股权持有人及认股期权权利人全部接受要约，则要约收购价格最多可达4.822亿港元，本次收购金额及要约收购金额合计上限为15.23亿港元，约占公司最近一年经审计净资产的16.47%。

对于收购目的，圆通速递表示，公司致力于成为全球领先的综合性快递物流运营商和供应链集成商。通过本次收购，可获得其海外网络布局、干线运输能力和关务能力，以及其发展多年、具有相关行业经验的本土化管理及运营团队等，奠定海外竞争的先发优势。

财务指标方面，本次收购完成后，先达国际将成为圆通速递的控股子公司，导致合并报表范围发生变化，但暂不会对公司资产总额、净资产、净利润等指标以及经营成果产生重大影响。未来如若业务协同发展效果良好，将对公司各项财务指标产生正向影响。

先达国际物流为国际货运代理服务供货商，以空运及海运货运代理为核心，为客户提供仓储、配送、清关、合约及配套物流服务。目前在全球17个国家和地区拥有公司实体，在全球拥有52个自建站点，业务范围覆盖超过150个国家、国际航线超过2,000条。

圆通速递股票周一收报19.07元人民币，过去三个月累计下跌25%；先达国际物流同日收报3.87港元，最近三个月上涨40%。(完)

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