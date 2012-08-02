于洋被取消资格後宣布告别羽坛

卡西·阿弗莱克以《海边的曼彻斯特》拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透北京8月2日电---被取消奥运会参赛资格的中国羽毛球女子双打运动员于洋在微博上宣布退出羽坛。
于洋说：“这也是我最後一次比赛了。再见国际羽联，再见我挚爱的羽毛球。”（完）
编译：逯璐 发稿：王燕焜
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