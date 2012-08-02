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娱乐体育 | 2012年 8月 2日 星期四 11:52 BJT

于洋被取消资格後宣布告别羽坛

路透北京8月2日电---被取消奥运会参赛资格的中国羽毛球女子双打运动员于洋在微博上宣布退出羽坛。

于洋说：“这也是我最後一次比赛了。再见国际羽联，再见我挚爱的羽毛球。”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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